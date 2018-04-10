Динамо договорилось о переходе с экс-капитаном Металлиста - журналист

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Папа Гуйе не имел игровой практики в 2018 году, а в 2017 году провел всего 9 матчей за Актобе

Папа Гуйе не имел игровой практики в 2018 году, а в 2017 году провел всего 9 матчей за Актобе

Экс-защитник харьковского Металлиста Папа Гуйе отправится на летние сборы вместе с киевским Динамо, после чего, скорее всего, подпишет контракт с клубом. 

Об этом сообщает ведущий футбольного шоу "Татотаке" Сергей Болотников.

Сообщается, что Папа Гуйе точно отправится на сборы с киевским клубом, а полноценный контракт подпишут "с вероятностью 90 процентов". Вероятно, этот переход связан с появлением в Динамо бывшего спортивного директора Металлиста Евгения Красникова. 

Сам 33-летний Гуйе в 2018 году игровой практики не имел, а в 2017 году провел всего 9 матчей за Актобе.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что Гуйе тренировался с киевской командой, так как его об этом попросили агенты игрока.

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