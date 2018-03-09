Динамо добыло выгодный результат в первом матче против Лацио

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против Лацио на выезде Динамо смогло сыграть в результативную ничью 2:2, чем добыло выгодный результат накануне ответного матча в Киеве.

Начало матча, как и весь первый тайм, осталось за хозяевами, которые едва не открыли счет на исходе первой четверти часа игры. Это Фелипе Андерсон пробивал в одно касание после передачи Душана Басты с фланга, но не попал в ближнюю девятку.

Римской команде не удалось пробить Дениса Бойко до перерыва, а во второй половине матча гости проявили большую нацеленность на чужие ворота. Как результат, мяч побывал в сетке Лацио: Йосип Пиварич навесил в штрафную на Артема Беседина, тот скинул головой на дальнюю штангу на Цыганкова - Виктор первым касанием принял сферу, а затем пяткой послал его в ворота.

Но преимущество киевского коллектива длилось всего две минуты - Андерсон вывел передачей Чиро Иммобиле на свидание с Бойко, а форвард хозяев мощно пробил низом в дальний угол. Прошло меньше восьми оборотов секундной стрелки, и "Орлы" уже вышли вперед. Теперь уже Сергей Милинкович-Савич вывел Андерсона один на один с вратарем киевского клуба, а бразилец четко пробил под опорную ногу голкиперу Динамо.

В ответ наставник гостей Александр Хацкевич усилил атаку, заменив полузащитника Николая Шапаренко на форварда Жуниора Мораеса. Именно последний и принес своей команде ничью, когда принял мяч вблизи штрафной и с разворота неотразимо пробил в дальний угол.

В самом конце игры хозяева едва не вырвали победу, но Иммобиле своим ударом угодил в стойку, а Денис Гармаш заработал удаление за разговоры с арбитром после игры. 2:2 - ответный матч состоится 15 марта на киевском НСК Олимпийский.

Лацио - Динамо 2:2

Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 - Цыганков, 52, Мораес, 79

Лацио: Стракоша – Раду, де Врей, Уоллас (Нани, 85) – Баста (Патрик, 74), Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку – Фелипе Андерсон, Иммобиле

Динамо: Бойко – Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич – Буяльский, Гармаш — Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков – Беседин

Предупреждены: Мурджа, Милинкович-Савич, Лукаку — Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко

Удален: Гармаш, после финального свистка