Динамо одержало первую победу после перерыва. Результаты матчей чемпионата Украины

18 февраля состоялись остальные поединки 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Динамо без особых проблем одолело Олимпик.

На 24-й минуте Цыганков хорошо разобрался после штрафного - Морозюк пробил в стенку, полузащитник подхватил мяч и расстрелял Махарадзе. Дончане периодически вступали в высокий прессинг, но до особо опасных моментов не доходило.

Во втором тайме Олимпик даже попал в штангу - это Кисиль пробивал после навеса Пасича. После этого еще момент был уже у динамовцев - Цыганков навешивал, пробивал Бурда, которому немного не хватило точности. В итоге киевляне довели мяч до логической победы и продолжают гнаться за Шахтером.

Динамо — Олимпик 1:0

Голы: Цыганков, 24.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Шепелев, Ротань — Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Гонсалес (Вербич, 54) — Мораес (Мбокани, 82).

Олимпик: Махарадзе — Эмерсон, Кулинич, Парцвания — Е. Пасич (Щедрый, 79), Цымбалюк, Вакуленко, Г. Пасич — Хомутов (Кисиль, 37), Леонидас (Немчанинов, 46) — Беленький.

Карпаты дома не смогли доставить серьезных проблем Заре.

Еще в первом тайме Заря могла открывать счет, но Харатин не реализовал пенальти.

В начале второго тайма львовяне смогли забить гол, но он был отменен из-за офсайда. Ответ последовал незамедлительно - Александр Тымчик завершил образцовую контратаку и открыл счет. На 75-й минуте Юри удвоил преимущество после неразберихи между защитниками Карпат.

Заря удержала четвертую позицию, в то время как Карпаты опустились на последнюю.

Карпаты – Заря 0:2

Голы: Тымчик, 52, Юри, 75.

Карпаты: Пидкивка – Федецкий, Нестеров, Лобай, Гуцуляк – Клец, Чачуа (Вербный, 76) – Мякушко (Кортес, 66), Ди Франко (Мирошниченко, 80), Швед – Акулинин.

Заря: Лунин – Тимчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Харатин (Силас, 83), Андриевский – Караваев, Иури (Кабаев, 84), Громов – Фопала (Гордиенко, 66).

Мариуполь на выезде победил Зирку, хотя это классическая ситуация, когда одни реализовали все свои моменты, а другие сделать этого не смогли. Борячук отметился хет-триком и вывел свою команду на шестое место в чемпионате.

Зирка — Мариуполь 0:3

Голы: Борячук, 9, 26, 57.

Зирка: Паст — Веремеев (Збунь, 34), Братков, Цюпа — Билоног (Кондраков, 87), Гедж, Загальский, Чичиков — Прядун — Рассадкин (Дрышлюк, 67), Тарасюк.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Яворский, Белый, Демири — Мишнев (Диденко, 80), Дедечко — Чурко (Пихаленок, 68), Тотовицкий, Болбат (Неплях, 86) — Борячук.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне Шахтер на своем поле не встретил сопротивления Черноморца.