Динамо добавило нового нападающего в список потенциальных новичков - медиа Сегодня, 16:00 42 Цей матеріал також доступний українською Новакович выступает за Фортуну на правах аренды Фото: ФК Фортуна Ситтард

Динамо заинтересовалось нападающим нидерландской Фортуны Андрием Новаковичем, сообщает Sport Arena.

По информации портала, киевский клуб также продолжает вести переговоры по четырем форвардам других клубов: Рашиду Алиуи (Ним), Вакуну Байо (ДАК 1904), Ришайро Живковичу (Остенде) и Франу Солю (Виллем II).

Новакович выступает за ситтардский клуб на правах аренды, а принадлежит английскому Рэдингу. Фортуна при этом не прочь выкупить игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист сборной США провел 15 поединков за клуб. В его активе пять голов и одна результативная передача.

Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи главной трансферной целью киевского Динамо.

Также среди потенциальных трансферов Динамо указываются Фран Соль (Виллем ІІ, Нидерланды), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия) и Вакун Байо (ДАК 1904).