Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины
Олеся Островская-Лютая
Что читать на рождественских каникулах
Питер Сантенелло
Лицо коррупции
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза

Динамо добавило нового нападающего в список потенциальных новичков - медиа

Сегодня, 16:00
42
Цей матеріал також доступний українською

Новакович выступает за Фортуну на правах аренды

Фото: ФК Фортуна Ситтард

Динамо заинтересовалось нападающим нидерландской Фортуны Андрием Новаковичем, сообщает Sport Arena.

По информации портала, киевский клуб также продолжает вести переговоры по четырем форвардам других клубов: Рашиду Алиуи (Ним), Вакуну Байо (ДАК 1904), Ришайро Живковичу (Остенде) и Франу Солю (Виллем II).

Новакович выступает за ситтардский клуб на правах аренды, а принадлежит английскому Рэдингу. Фортуна при этом не прочь выкупить игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист сборной США провел 15 поединков за клуб. В его активе пять голов и одна результативная передача.

Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи главной трансферной целью киевского Динамо.

Также среди потенциальных трансферов Динамо указываются Фран Соль (Виллем ІІ, Нидерланды), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия) и Вакун Байо (ДАК 1904).

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Спорт/Футбол

Сегодня, 14:14

article_img
Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси

Выбор редакции

Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года
Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира