Динамо до конца года потеряло легионера - СМИ Сегодня, 20:44 127 Цей матеріал також доступний українською Пиварич восстанавливается после травмы в Хорватии

Хорватский защитник Динамо Йосип Пиварич не сыграет до конца 2018 года из-за травмы, сообщает Sportske novosti.

По информации медиа, сейчас 29-летний футболист киевской команды находится на родине, где проходит курс реабилизации после повреждения ноги.

Как отмечает издание, игрок обороны Динамо получил травму в расположении сборной Хорватии во время тренировки перед матчем Лиги наций против Англии.

Ранее наставник киевской команды Александр Хацкевич заявил, что Пиварич выбыл на 10 дней, при этом детали травмы оборонца не сообщил.

Позже легионер Динамо не смог помочь украинскому клубу в пятом туре группового раунда Лиги Европы против Астаны на выезде.

Матч Англия - Хорватия в заключительном матче группового этапа Лиги наций завершился победой британской сборной со счетом 2:1.