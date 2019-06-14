Динамо будет судиться в Спортивном арбитраже по задолженности перед экс-полузащитником Сегодня, 02:40 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Суд проведет слушание по задолженности перед Ленсом, а также штрафам игрока ФК Динамо

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне проведет слушание дела по поводу задолженности Динамо перед своим бывшим полузащитником Джермейном Ленсом.



Согласно списку слушаний, опубликованном на официальном сайте институции, заседание назначено на 31 июля 2019-го года.

Кроме задолженности украинского клуба перед нидерландским футболистом суд также заслушает и наложение штрафов на Ленса.

Сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с претензиями полузащитника к Динамо в связи с задолженностью по зарплате.

Ленс, который выступал за киевскую команду в 2013—2015 годах, обратился в ФИФА в июле 2017-го года, потребовав от клуба погасить долг по зарплате в 241 тыс. евро и валютную разницу в 19 315 евро.



Также он потребовал 50 тысяч долларов невыплаченной премии, выплату за аренду квартиру в размере 8 тыс. долларов и обвинил Динамо в невыплате налогов.