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Динамо будет судиться в Спортивном арбитраже по задолженности перед экс-полузащитником

Сегодня, 02:40
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Динамо будет судиться в Спортивном арбитраже по задолженности перед экс-полузащитником - фото

ФК Динамо

Суд проведет слушание по задолженности перед Ленсом, а также штрафам игрока

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне проведет слушание дела по поводу задолженности Динамо перед своим бывшим полузащитником Джермейном Ленсом.

Согласно списку слушаний, опубликованном на официальном сайте институции, заседание назначено на 31 июля 2019-го года.

Кроме задолженности украинского клуба перед нидерландским футболистом суд также заслушает и наложение штрафов на Ленса.

Сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с претензиями полузащитника к Динамо в связи с задолженностью по зарплате.

Ленс, который выступал за киевскую команду в 2013—2015 годах, обратился в ФИФА в июле 2017-го года, потребовав от клуба погасить долг по зарплате в 241 тыс. евро и валютную разницу в 19 315 евро.

Также он потребовал 50 тысяч долларов невыплаченной премии, выплату за аренду квартиру в размере 8 тыс. долларов и обвинил Динамо в невыплате налогов.

Теги:   Штраф Зарплата Джермейн Ленс ФК Динамо (Киев) Футбол

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