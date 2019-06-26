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Динамо приблизилось к подписанию нападающего клуба УПЛ — журналист

Вчера, 22:17
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ФК Олимпик

Диэйе (справа) уже прошел медосмотр в Динамо — журналист

Динамо близко к подписанию нападающего донецкого Олимпика Матара Диэйе, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

На своей странице в Facebook он отметил, что сенегальский футболист уже побывал в расположении киевского клуба и прошел медосмотр.

21-летний игрок атаки перешел в команду украинской Премьер-лиги в январе 2019-го года. В 13-ти матчах за нее он забил семь мячей.

Сегодня, 26 июня, новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.

Сообщалось, что киевский клуб согласовал с Зарей условия перехода полузащитника сборной Украины Александра Караваева.

Ранее Динамо объявило о подписании полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири. Условия трансфера не разглашаются.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Олимпик Олимпик Донецк Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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