Динамо приблизилось к подписанию нападающего клуба УПЛ — журналист Вчера, 22:17 622 Цей матеріал також доступний українською ФК Олимпик Диэйе (справа) уже прошел медосмотр в Динамо — журналист ФК Олимпик

Динамо близко к подписанию нападающего донецкого Олимпика Матара Диэйе, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.



На своей странице в Facebook он отметил, что сенегальский футболист уже побывал в расположении киевского клуба и прошел медосмотр.

21-летний игрок атаки перешел в команду украинской Премьер-лиги в январе 2019-го года. В 13-ти матчах за нее он забил семь мячей.

Сегодня, 26 июня, новичок украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепр-1 объявил о подписании одного из героев молодежного чемпионата мира, нападающего Динамо Владислава Супряги.

Сообщалось, что киевский клуб согласовал с Зарей условия перехода полузащитника сборной Украины Александра Караваева.

Ранее Динамо объявило о подписании полузащитника Аустрии Мохаммеда Кадири. Условия трансфера не разглашаются.