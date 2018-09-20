Динамо - Астана. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

НВ следит за игрой первого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Астаной, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 20 сентября, в 19.55 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Шепелев, Вербич - Русин

Астана: Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Шомко — Маевский — Томасов, Кляйнхайслер, Мужиков, Энрике — Кабананга

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 20 сентября в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Динамо: вышло в групповой этап Лиги Европы после вылета из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов от нидерландского Аякса. Команда подходит к игре с пятиматчевой серией без побед во всех турнирах при трех ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травмы на основного нападающего Артема Беседина.

Астана: вышла в групповой этап Лиги Европы после вылета из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов от хорватского Динамо Загреб, а также прохода в раунде плей-офф квалификации ЛЕ кипрского АПОЕЛа. Команда подходит к игре с беспроигрышной серией в три поединка, в двух из которых победила. С коллективом временно приостановил работу украинский наставник Роман Григорчук.

Статистика не знает официальных матчей между соперниками. Единственная дуэль Динамо против команд из Казахстана в еврокубках состоялась в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2013/2014, в котором киевский клуб выиграл с общим счетом 8:3.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Динамо является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,57, тогда как выигрыш Астаны оценивается в 6,50, а ничья - в 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Тренировка Динамо перед матчем против Астаны: