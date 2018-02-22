Динамо - АЕК 0:0. События по минутам матча Лиги Европы

Для выхода в 1/8 финала Динамо нужно побеждать или сыграть вничью 0:0

НВ следит за ходом ответной игры 1/16 финала Лиги чемпионов между Динамо и АЕКом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 22 февраля, в 20.00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Динамо: Бойко - Кенджера, Хачериди, Кадар, Морозюк - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Гонсалес - Мораес

АЕК: Баркас – Гало, Чигринский, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос — Бакасетас, Христодулопулос, Шоджаи – Араухо

Онлайн трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 22 февраля в 20.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Динамо выйдет в 1/8 финала, если победит или сыграет вничью 0:0, с учетом результата первой игры на выезде (1:1). До сих пор команда провела только два официальных матча в 2018 году: гостевая ничья с АЕКом и домашняя победа над Олимпиком (1:0) в Премьер-лиге. Украинский коллектив не сможет рассчитывать в матче на основных защитника Йосипа Пиварича и нападающего Дьемерси Мбокани (травмы).

АЕК выйдет в 1/8 финала, если победит или сыграет в результативную ничью, начиная с 2:2, с учетом результата первой игры на своем поле (1:1). Команда не знает поражений вот уже 24 матча во всех турнирах при восьми ничьих (последняя неудача датируется 23 октября 2017 года - от Атромитоса (0:1) в греческом первенстве). Коллектив не сможет рассчитывать в матче на основных защитника Огнена Враньеша и нападающего Марко Ливаю (дисквалификация).

Статистика пока что знает только один матч между этими командами, который состоялся неделю назад. Динамо семь раз противостояло греческим командам: четыре победы, две ничьи и одно поражение. АЕК впервые играет против украинского клуба.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Динамо - коэффициент на его победу равен 1,83, тогда как выигрыш АЕКа оценивается в 4,50, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток! Динамо и АЕК сыграли вничью 0:0, но именно украинский клуб выходит в 1/8 финала Лиги Европы за счет гола на выезде в первом матче!

90+4 минута. Беседин отработал в обороне в одной из последних атак АЕКа.

90+3 минута. Шапаренко поменял Мораеса.

90+2 минута. Араухо и Мораес получили по желтой за заварушку у ворот АЕКа.

90 минута. Опаснейшая атака Динамо заканчивается ударами Дерлиса и Мораеса - оба заблокированы.

89 минута. Желтая карточка для Чигринского за нарушение в центре поля.

89 минута. Падение игроков штрафной Динамо после навеса - арбитр не реагирует.

88 минута. Опасно у ворот греков после углового Динамо, удар Буяльского заблокирован. Вторая подача от угла поля уже менее острая.

86 минута. Динамо отбилось после розыгрыша штрафного у своих ворот, но убежать в контратаку не удалось.

84 минута. Супершанс у Гонсалеса! Мораес разрезал оборону АЕКа и вывел парагвайца один на один с Баркасом, но тот пробил в сетку с внешней стороны! А можно было даже отдавать на пустые...

81 минута. Последняя замена у АЕКа. Вышел автор гола в первом матче Айдаревич вместо Голанопулоса.

80 минута. Желтая для Шеджаи за толчок соперника. То же сделал и Симоеш, но избежал второго для себя предупреждения.

79 минута. Еще шанс! Цыганков мощно пробил издали - Баркас отбил перед собой, но успел накрыть мяч и не дал добить Мораесу.

78 минута. Хороший момент у Динамо! Во время контратаки Мораес сместился с фланга в центр и хлестко пробил в далиний угол - мяч очень близко пролетел от штанги.

Может, если так дома отбиваться от АЕКа, то ну его нафиг, эту Лигу Европы? А если попадется дальше какой-нибудь Лацио? — Kirill (@Kirill79) 22 февраля 2018 г.

76 минута. Первая замена Хацкевича: вместо Шепелева появляется мощный Беседин.

74 минута. Гармаш подарил мяч сопернику перед своими воротам, подача в штрафную Динамо, где киевляне сегодня на высоте.

71 минута. Кадару досталось во время борьбы в воздухе после подачи углового. Венгр лежит на газоне, а греки апеллируют к арбитру по этому поводу.

70 минута. Первая замена в матче: Клонаридис вышел вместо Бакасетаса.

69 минута. Цыганков напомнил о себе, но его обостряющая передача пришла точно в руки Баркасу.

68 минута. Время поджимает греков. Все больше и бальше они атакуют, привлекая много ресурсов для этого.

Лазарос из АЭКа очень хорош. Думаю, что он может и должен играть на более высоком уровне. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 22 февраля 2018 г.

66 минута. Очередной угловой АЕКа не приносит результата. На стандартах игроки Динамо сегодня хороши.

63 минута. Удар Лазароса со штрафного - Бойко переводит в сторону, а добить не дают защитники Динамо.

63 минута. 27 024 болельщика пришли на НСК Олимпийский сегодня на футбол.

62 минута. Прострел с правого фланга в штрафную Динамо и сразу серия ударов по воротам, все из которых застревают в ногах игроков киевского клуба.

61 минута. Мораес ногой пробил после подачи углового от Морозюка - Шеджаи подставился под этот выстрел.

60 минута. Морозюк со штрафного пробил в стенку, добивание Шепелева - в руки Баркаса.

59 минута. Гало снес Мораеса, рвавшегося к воротам - справедливая желтая.

57 минута. Лазарос прострелил вдоль линии ворот, но Чигринский не успел на замыкание.

55 минута. Морозюк навесил со штрафного, Кадар пробил головой, но мяч разминулся с ближним углом в считанных сантиметрах.

53 минута. Как не забивает Мораес!? Бразилец вышел на свидание с вратарем, но несильно пробросил мяч и защитники успели вынести его с ленточки.

51 минута. Шеджаи прощает Динамо, с нескольких метров не попав в пустой угол ворот.

49 минута. Голанопулос забрасывал на Араухо в штрафную, но получилось слишком сильно.

48 минута. Бакасетас пробил после прострела Лазароса, но Кенджера на пару с Хачериди заблокировали этот выстрел.

46 минута. Без замен в составе обеих команд в перерыве.

Второй тайм!

Свисток на перерыв! 0:0 после первого тайма.

45+2 минута. Кадар сбивает Шеджаи в центре поля.

+2 минуты к первому тайму.

45 минута. Бакасетас пытался отдать в стенку на Шеджаи на врывание в штрафную, но сделал это слишком сильно.

44 минута. Кадар и Лазарос столкнулись в центре поля, арбитр выступает миротворцем в конфликте двух игроков.

42 минута. Чигринский толкнул в спину Мораеса, но тот ранее угодил в офсайд, и мяч остался у АЕКа.

39 минута. Дерлиса снова завалили. Парагваец требует желтую для Бакакиса, но Юг на этот раз воздержался от санкций.

38 минута. Еще одна атака АЕКа завершается ударом издили - мимо створа.

37 минута. Острая подача с левого фланга в штрафную Динамо - Кадар выбивает мяч головой.

34 минута. Морозюку, кстати, рассекли лоб шипами в моменте, когда он спасал ворота. Теперь играет с повязкой хавбек Динамо.

33 минута. Еще один навес от Лазароса со штрафного - на этот раз Бойко надежн на выходе.

29 минута. Желтая для Голанопулоса за удар по ноге Гармаша. Оба опорника АЕКа уже подвисли на предупреждениях.

27 минута. Теперь уже Араухо спасает ворота АЕКа, выбивая мяч с линии ворот после удара головой по воротам в исполнении Гармаша.

24 минута. А вот сейчас Динамо реально везет! Бойко вышел на подачу со штрафного и столкнулся с Гармашем. Мяч от кулаков вратаря летел в ворота, но в последний момент Динамо ценой собственного здоровья спас Морозюк.

Яка ж убога атака Динамо... — Олег Бабій (@Gullit_87) 22 февраля 2018 г.

22 минута. Отбившись после углового, Динамо убежало в быструю контратаку, Мораес получил пас на краю штрафной, но выбрал наихудшее продолжение, прострелив точно на соперника.

21 минута. Бакасетас обнаружил перед собой коридор и протянул мяч в штрафную Динамо, после чего заработал угловой.

20 минута. Цыганков взялся навешивать со штрафного, но не перебил даже ближнего соперника.

19 минута. Первая желтая от Юга - Симоеш наказан за срыв прохода Дерлиса.

17 минута. Буяльскому досталось от Голанопулоса. Медики уводят полузащитника, который держится за спину, за пределы поля, но, похоже, что он вернется.

16 минута. Чигринский прихватил Мораеса за шею в центре поля. Можно было давать желтую, но Юг ограничился только разговором с защитником АЕКа.

14 минута. Морозюк подхватил мяч на фланге и левой вырезал в центр штрафной на Мораеса. Бразилец выбрал хорошую позицию, но пробил выше.

13 минута. Навес с фланга на Араухо, Кадар лучше в воздухе, а затем Гармаш ногой выбивает подальше от ворот.

12 минута. Еще один дальний удар АЕКа - Христодулопулос пальнул низом, но не создал проблем для Бойко.

10 минута. Динамо перехватило мяч, но игроки АЕКа стараются прерывать атаки киевлян еще в центре поля. Очень часто с помощью нарушений правил.

8 минута. Бакасетас приложился издали - Бойко в падении накрыл мяч. Больше атакует АЕК на первых минутах.

6 минута. Араухо избежал офсайда и вырвался на свидание с Бойко из-за спин защитников, но вратарь Динамо успел высти из ворот и сократить угол обстрела.

Стадион, кстати, прилично заполнен, и поддержка мощная.

5 минута. Два угловых разыграл АЕК у ворот Динамо, обошлось без остроты.

4 минута. Гармаш получил пас на краю штрафной, но вместо удара или передачи пошел в обыгрыш и потерял мяч.

3 минута. В ответной атаке Дерлис прихватил за руку защитника, прорываясь к мячу, арбитр заметил.

2 минута. АЕК попробовал организовать позиционную атаку, защита Динамо справилась.

Ну что, поехали!

Сегодняшний матч обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом.

Команды уже на поле, гимн Лиги Европы звучит под сводами Олимпийского.

Температура воздуха сейчас в Киеве -6 градусов, ближе к концу матча будет еще холоднее.

Cегодня на стадионе ожидается присутствие около 30 тысяч болельщиков.

На НСК Олимпийский сегодня будет очень холодно.

Появились стартовые составы команд на матч:

Динамо: Бойко - Кенджера, Хачериди, Кадар, Морозюк - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Гонсалес - Мораес

АЕК: Баркас – Гало, Чигринский, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос — Бакасетас, Христодулопулос, Шоджаи – Араухо

Ранее журналисты посетили открытую тренировку Динамо перед игрой:

Накануне матча, где решится судьба участника 1/8 финала, Динамо просит болельщиков о поддержке: