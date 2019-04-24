Детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей Сегодня, 01:21 472 Цей матеріал також доступний українською ffu.ua ФФУ подозревают в коррупционных схемах ffu.ua

Детективы НАБУ провели обыск на заводе Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов

Как сообщает Betnews365.com, обыск был проведен в рамках расследования возможных финансовых афер ФФУ.



По информации источника, обыски прошли не только на территории завода, но одновременно в нескольких местах.

Напомним, что ФФУ подозревают в коррупционных схемах, в том числе с использованием бюджетных средств.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.

В свою очередь, детективы НАБУ начали уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации Андреем Павелко.