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Детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей

Сегодня, 01:21
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Детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей - фото

ffu.ua

ФФУ подозревают в коррупционных схемах

Детективы НАБУ провели обыск на заводе Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов

Как сообщает Betnews365.com, обыск был проведен в рамках расследования возможных финансовых афер ФФУ.

По информации источника, обыски прошли не только на территории завода, но одновременно в нескольких местах.

Напомним, что ФФУ подозревают в коррупционных схемах, в том числе с использованием бюджетных средств.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.

В свою очередь, детективы НАБУ начали уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации Андреем Павелко.

Теги:   Футбол Обыски НАБУ ФФУ

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