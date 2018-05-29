Дело о договорных матчах: президент клуба упрекнул правоохранителей в бездеятельности по игре двухлетней давности

По матчу Мариуполь - Горняк-Спорт в течение двух лет никого не вызывали на допрос - Каплун

Президент перволигового Горняк-Спорта Петр Каплун раскритиковал правоохранительные органы в отсутствии реакции по матчу двухлетней давности между его клубом и Мариуполем, который вызвал подозрения в договорном характере.

В интервью официальному сайту Горняк-Спорта функционер заверил, что клуб провел свое расследование и предоставил все материалы, тогда как подозреваемые игроки прошли проверку на полиграфе. По его словам, она показала, что один из футболистов был склонен сдать игру.

"По матчу в Мариуполе за два года никого даже не вызывали в соответствующие структуры. О каком тогда расследовании может идти речь? Непонятно. Идет прямое обвинение клубов, и все подхватили эту некорректную информацию и началось, что, мол, вот Горняк-Спорт такой клуб-негодяй. Но это тоже неправильно", - убежден Каплун.

Сообщалось, что украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.

Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о завершении спецоперации против преступных групп, которые организовывали договорные футбольные матчи.

По его словам, задокументирована деятельность пяти преступных групп, 320 человек, 35 клубов из 10 областей. Впервые обоснованные подозрения выдвигают не только игрокам, но и организаторам. Среди всех клубов был упомянут Горняк-Спорт, но ФК Мариуполь среди них не оказалось.