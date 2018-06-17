17 июня 2018, воскресенье

Действующий чемпион мира начал ЧМ-2018 с поражения

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Сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира

Сборная Мексики обыграла действующих чемпионов мира

Действующий чемпион мира сборная Германии уступила Мексике в матче первого тура ЧМ-2018.

Практически весь матч прошел на высочайших скоростях и с огромным количеством голевых моментов, но его исход решил только один гол. В одной из контратак в первом тайме вингер мексиканцев Ирвинг Лосано ворвался в штрафную площадь немцев, убрал на замахе защитника и послал мяч в ближний угол.

Немцы могли сравнивать счет еще до перерыва, но удар Крооса со штрафного только сотряс перекладину. После перерыва немцы много атаковали позиционно, а мексиканцы исправно убегали в контратаки, иногда с численным преимуществом. Голов могло быть несколько в ворота каждой из команд, но счет остался неизменным.

1:0 - Мексика сотворила первую по-настоящему громкую сенсацию чемпионата мира. Германия не смогла преодолеть проклятие действующих чемпионов мира, согласно которому начать защиту титула с победы не удается уже много лет.

Германия – Мексика 0:1
Гол: Лосано, 35

Германия: Нойер, Боатенг, Платтенхардт (Гомес, 79), Киммих, Хуммельс, Хедира (Ройс, 60), Кроос, Озил, Дракслер, Вернер (Брандт, 86), Мюллер.

Мексика: Очоа, Морено, Айяла, Сальседо, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела(Альварес, 58), Гуардадо (Маркес, 74), Лосано (Хименес, 66), Эрнандес

Предупреждения: Мюллер, Хуммельс – Морено

В другом матче группы F в понедельник сыграют сборные Швеции и Южной Кореи.

В первом матче игрового дня на ЧМ-2018 сборная Сербии с минимальным счетом обыграла команду Коста-Рики.

НВ

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