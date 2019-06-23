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Звездный бразильский футболист покинул ПСЖ

Сегодня, 20:34
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Звездный бразильский футболист покинул ПСЖ - фото

REUTERS/Ricardo Moraes

Дани Алвес провел в Барселоне два сезона

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвеш покинул парижский клуб.

Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Пришло время поставить последнюю точку. Прошу прощения, если в определенный момент я допускал ошибки. Спасибо всем товарищам за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Алвес.

Дани Алвес перешел в ПСЖ из Ювентуса в 2017 году. За период пребывания в парижском клубе Алвес сыграл 73 матча и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в Барселону. По информации СМИ, бразилц согласился на все условия, выдвинутые каталонским клубом.

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG)

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