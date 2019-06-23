Звездный бразильский футболист покинул ПСЖ Сегодня, 20:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ricardo Moraes Дани Алвес провел в Барселоне два сезона REUTERS/Ricardo Moraes

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвеш покинул парижский клуб.

Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Пришло время поставить последнюю точку. Прошу прощения, если в определенный момент я допускал ошибки. Спасибо всем товарищам за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Алвес.



Дани Алвес перешел в ПСЖ из Ювентуса в 2017 году. За период пребывания в парижском клубе Алвес сыграл 73 матча и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в Барселону. По информации СМИ, бразилц согласился на все условия, выдвинутые каталонским клубом.