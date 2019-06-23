Звездный бразильский футболист покинул ПСЖ
Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвеш покинул парижский клуб.
Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Пришло время поставить последнюю точку. Прошу прощения, если в определенный момент я допускал ошибки. Спасибо всем товарищам за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Алвес.
Дани Алвес перешел в ПСЖ из Ювентуса в 2017 году. За период пребывания в парижском клубе Алвес сыграл 73 матча и забил 8 голов.
Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в Барселону. По информации СМИ, бразилц согласился на все условия, выдвинутые каталонским клубом.