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Триумфатор молодежного чемпионата мира заявил, что ждет вызов в сборную Украины

Сегодня, 22:56
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Триумфатор молодежного чемпионата мира заявил, что ждет вызов в сборную Украины - фото

Kuba Atys via REUTERS

Цитаишвили забил один из голов в финале молодежного чемпионата мира

Победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили заявил, что ждет вызов в главную команду страны.

В интервью YouTube-каналу Трендец Цитаишвили заявил, что его уже полгода вызывают в сборную Грузии, но он пока не спешит принимать предложение, поскольку его все устраивает в Украине.

«Я пока жду вызов в сборную Украины. Хотел бы поинтересоваться этим вопросом. В Грузию вызывают уже полгода. Люди говорят, что я хочу за сборную Грузии играть, но я пока еще не ушел. Почему так говорят?», — сказал Цитаишвили.

Тем не менее, полузащитник киевского Динамо не исключил, что может принять предложение играть за сборную Грузии, если в Украине он столкнется с какими-то проблемами или ему не понравится отношение к себе.

Ранее Цитаишвили заявлял, что не решил, в какой национальной команде хотел бы играть — Украине или Грузии.

15 июня 2019-го года молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1. Третий мяч забил Цитаишвили.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Сборная Украины

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