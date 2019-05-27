Олег Шама
Крым, Кенгир и 300-летие «воссоединения»
Кристина Бердинских
Новые лица по-старому. Как будем избирать парламент?
Александр Пасховер
Бешеный парламент
Иван Яковина
Кто будет контролировать новый мир будущего?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Чтобы с Месси делать селфи? Ярмоленко рассказал о несбывшихся переходах в Баварию, ПСЖ и Барселону

Сегодня, 16:17
356
Цей матеріал також доступний українською
Чтобы с Месси делать селфи? Ярмоленко рассказал о несбывшихся переходах в Баварию, ПСЖ и Барселону - фото

ФК Вест Хэм

Ярмоленко обсуждал переход с Баварией, ПСЖ и Барселоной

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как не состоялись его трансферы в Баварию, ПСЖ и Барселону.

В интервью YouTube-каналу Бомбардир футболист признался, что в бытность игроком Динамо он ужинал с экс-наставником Баварии Карло Анчелотти, и тот спросил, хочет ли он играть за мюнхенскую команду.

«Я немного пропотел, понимаешь, с какими футболистами работал Анчелотти… Ручки потряхивались», — добавил Ярмоленко.

По словам полузащитника, тренер выразил интерес в его услугах, но в итоге конкретного предложения о трансфере не последовало, поэтому, предположил украинец, он был запасным вариантом для Баварии.

Ярмоленко также рассказал, что у него был вариант перейти в ПСЖ благодаря агенту Мино Райоле, но тот в итоге пропал на полтора месяца, а до него дошли слухи, что агент решил, будто все за игрока решает жена, которая переводила ему с английского языка во время переговоров.

«Встречался со скаутом из Барселоны, но я говорил: „Ну, куда я перейду в Барселону? Чтобы с Месси селфи делать?“. Месси стареет, но я тоже не молодею», — констатировал Ярмоленко.

Недавно украинский полузащитник Вест Хэма вернулся к полноценным тренировкам после продолжительной травмы.

Теги:   Лионель Месси ФК Барселона Бавария (Мюнхен) ПСЖ (Paris SG) Трансферы Андрей Ярмоленко Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:00

img
Барселона проиграла в финале Кубка Испании
1736
Футбол

25 мая, 22:27

img
Определились два клуба-претенденты на попадание в украинскую Премьер-лигу
1625
Футбол

Вчера, 14:48

img
Украинский голкипер признался о возвращении в Реал — СМИ
995

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:23

img
После поражения на выборах в Европарламент премьер Греции выступил за роспуск парламента страны
Финансы

Сегодня, 09:21

img
Всемирный банк предоставит Украине займ в $200 млн на развитие сельского хозяйства
Финансы

Сегодня, 10:36

img
Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году — ВВС