Чтобы с Месси делать селфи? Ярмоленко рассказал о несбывшихся переходах в Баварию, ПСЖ и Барселону Сегодня, 16:17 356 Цей матеріал також доступний українською ФК Вест Хэм Ярмоленко обсуждал переход с Баварией, ПСЖ и Барселоной ФК Вест Хэм

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как не состоялись его трансферы в Баварию, ПСЖ и Барселону.



В интервью YouTube-каналу Бомбардир футболист признался, что в бытность игроком Динамо он ужинал с экс-наставником Баварии Карло Анчелотти, и тот спросил, хочет ли он играть за мюнхенскую команду.

«Я немного пропотел, понимаешь, с какими футболистами работал Анчелотти… Ручки потряхивались», — добавил Ярмоленко.

По словам полузащитника, тренер выразил интерес в его услугах, но в итоге конкретного предложения о трансфере не последовало, поэтому, предположил украинец, он был запасным вариантом для Баварии.

Ярмоленко также рассказал, что у него был вариант перейти в ПСЖ благодаря агенту Мино Райоле, но тот в итоге пропал на полтора месяца, а до него дошли слухи, что агент решил, будто все за игрока решает жена, которая переводила ему с английского языка во время переговоров.

«Встречался со скаутом из Барселоны, но я говорил: „Ну, куда я перейду в Барселону? Чтобы с Месси селфи делать?“. Месси стареет, но я тоже не молодею», — констатировал Ярмоленко.

Недавно украинский полузащитник Вест Хэма вернулся к полноценным тренировкам после продолжительной травмы.