ФИФА вынесла предупреждение Виде за видео со словами "Слава Украине!"

Международная федерация футбола ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за приветствие Украине после победы его команды над Россией.

Об этом сообщает ESPN.

Хорватия победида Россию по пенальти в 1/4 чемпионата мира. Празднуя победу, Домагой Вида и Огнен Вукоевич (оба ранее выступали за киевское Динамо) записали видеоролик с приветствиями Украине. На видео Вида скандировал: "Слава Украине!", а Вукоевич сказал: "Это победа за Динамо и за Украину".

Вида отметил, что на видео “нет никакой политики".

“У меня в Украине друзья со времен Динамо, ничего другого я не имел в виду,” - сказал хорват.

В комментарии к видеоролику министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с футболистами.

"Всегда считал, что спорт и политика не должны сочетаться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью", - написал Климкин.

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Вида подписал контракт на пять лет с киевским Динамо в начале 2013 года. В конце прошлого года стал игроком турецкого Бешикташа. Играет за сборную Хорватии с 2010 года.

Вукоевич играл в Динамо Киев с 2008 года. В мае 2017 года Динамо Киев назначил Вукоевича на должность менеджера по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.