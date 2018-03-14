Четвертьфинал был так близко. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги Чемпионов

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Шахтер не пробил в створ ворот Ромы ни разу

Шахтер не пробил в створ ворот Ромы ни разу

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов о матче Рома - Шахтер.

Накануне Шахтер уступил в 1/4 финала Лиги Чемпионов Роме, проиграв в Риме со счетом 0:1.

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