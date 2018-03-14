Четвертьфинал был так близко. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги Чемпионов

НВ показывает самые интересные высказывания болельщиков и экспертов о матче Рома - Шахтер.
Тот факт, что Шахтер уступил Роме по правилу выездного гола очень точно отражает расклад сил в паре.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 13 марта 2018 г.
Два четвертьфиналиста в одном фото. pic.twitter.com/zOci6CdDze— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 13 марта 2018 г.
А могли ж. Чвертьфінал був так близько ????????????????????— Роман Бебех (@roman_bebekh) 13 марта 2018 г.
Ісмаїлі міг врятувати цю гру для Шахтаря. На мій погляд, він найкращий у складі Шахтаря— Роман Бебех (@roman_bebekh) 13 марта 2018 г.
Хорошие концовки. Шахтер создал пару моментов. МЮ обделался..— Илья Шевченко (@illiaschev4enko) 13 марта 2018 г.
Накануне Шахтер уступил в 1/4 финала Лиги Чемпионов Роме, проиграв в Риме со счетом 0:1.
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