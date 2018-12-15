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Четверо нападающих вошли в список потенциальных трансферов Динамо - медиа

Сегодня, 00:17
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СМИ продолжают связывать Франа Соля с Динамо

Фото: ФК Виллем ІІ via Facebook

Динамо рассматривает четверых нападающих в качестве потенциальных подписаний, сообщает FootballHub.

По информации портала, речь идет об игроках нидерландского Виллема ІІ Фране Соле, словацкого ДАК Вакуне Байо, сербского Партизана Рикарду Гомеше и французского Нима Рашиде Алиуи.

В активе испанца Соля 15 голов в 18 матчах текущего сезона, ивуариец Байо отличился 18 взятиями ворот в 23 поединках, представитель Кабо-Верде Рикарду Гомеш забил 14 мячей в 28 играх, тогда как марокканец Алиуи отметился тремя голами в 10 матчах.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось испанским форвардом нидерландского Виллем II.

Позже президент киевского клуба Игорь Суркис опроверг правдивость недавних слухов о возможных трансферах, среди которых пресса упоминала и возможное подписание Соля.

В свою очередь, журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что Динамо отказалось от планов подписать нападающего Виллем II из-за цены в 10 млн евро, которую выставила нидерландская сторона.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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