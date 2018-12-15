Четверо нападающих вошли в список потенциальных трансферов Динамо - медиа
Динамо рассматривает четверых нападающих в качестве потенциальных подписаний, сообщает FootballHub.
По информации портала, речь идет об игроках нидерландского Виллема ІІ Фране Соле, словацкого ДАК Вакуне Байо, сербского Партизана Рикарду Гомеше и французского Нима Рашиде Алиуи.
В активе испанца Соля 15 голов в 18 матчах текущего сезона, ивуариец Байо отличился 18 взятиями ворот в 23 поединках, представитель Кабо-Верде Рикарду Гомеш забил 14 мячей в 28 играх, тогда как марокканец Алиуи отметился тремя голами в 10 матчах.
Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось испанским форвардом нидерландского Виллем II.
Позже президент киевского клуба Игорь Суркис опроверг правдивость недавних слухов о возможных трансферах, среди которых пресса упоминала и возможное подписание Соля.
В свою очередь, журналист Кирилл Крыжановский сообщил, что Динамо отказалось от планов подписать нападающего Виллем II из-за цены в 10 млн евро, которую выставила нидерландская сторона.