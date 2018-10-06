Черноморец проиграл пятый матч подряд, Карпаты и Мариуполь разошлись миром. Результаты матчей чемпионата Украины

Мариуполь и Карпаты не смогли выявить победителя

В субботу, 6 октября, состоялись два матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первой игре дня Мариуполь и Карпаты поделили очки. Львовяне вышли вперед в начале матча благодаря голу Алексея Гуцуляка, а Андрей Борячук сравнял счет после перерыва и установил окончательный результат матча.

Мариуполь и Карпаты сыграли вничью впервые за пять лет. Набрав по очку, Мариуполь поднялся на пятое место, а Карпаты продолжают пребывать в нижней части турнирной таблицы.

Мариуполь — Карпаты 1:1

Голы: Борячук, 52 — Гуцуляк, 13

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Быков (Чоботенко, 81), Демири — Федорчук, Игнатенко (Пихаленок, 60) — Чурко (Зубков, 69), Мишнев, Вакула — Борячук

Карпаты: Шевченко — Федецкий (Мирошниченко, 90), Ковтун, Бородай, Мехремич — Эрбес, Клец, Ди Франко — Мендес (Карраскаль, 71), Швед (Мякушко, 64), Гуцуляк

Предупреждения: Быков, Демири, Чурко, Мишнев, Тищенко — Федецкий, Эрбес

В другом матче игрового дня Александрия на своем поле обыграла Черноморец со счетом 3:2. Голами в составе победителей отметились Кирилл Ковалец, Дмитрий Шастал и Евгений Банада.

Александрия после этого успеха точно сохранит третье место в турнирной таблице по итогам тура. Черноморец проиграл уже пятый матч подряд в чемпионате Украины.

Александрия — Черноморец 3:2

Голы: Ковалец, 44, Шастал, 56, Банада, 70 — Грачев, 17, Татарков, 80.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Банада (Гречишкин, 72), Ковалец, Довгий — Протасов (Шастал, 30), Ситало, Задерака (Пономарь, 46).

Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Остапенко, Трубочкин — Бабенко, Савченко (Мищенко, 46) — Чорний, Леонов, Мусолитин — Коваль (Татарков, 43).

Предупреждения: Банада, Пашаев, Бондаренко, Ковалец — Савченко, Леонов, Грачев, Мусолитин.

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в прошлом туре чемпионата Украины Карпаты проиграли Шахтеру со счетом 1:6, а Мариуполь обыграл Черноморец.

НВ