Черноморец подписал экс-нападающего Шахтера и Динамо

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В первой части сезонаАлександр Гладкий сыграл 9 матчей за Карпаты, забив 1 гол
Фото: официальный сайт ФК Карпаты

В первой части сезонаАлександр Гладкий сыграл 9 матчей за Карпаты, забив 1 гол

Нападающий Александр Гладкий будет выступать за одесский Черноморец.
 

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. 

Официально о трансфере игрока еще не было объявлено, тем не менее, Гладкий уже внесен в заявку клуба.

Зимой форвард покинул Карпаты, став свободным агентом. В середине марта Гладкий проходил медосмотр в Лехе Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.

В первой части сезона экс-форвард Шахтера и Динамо сыграл 9 матчей за Карпаты, забив 1 гол.

Прошлым летом Александр Гладкий перешел из Динамо в Карпаты. 

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