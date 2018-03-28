Черноморец подписал экс-нападающего Шахтера и Динамо

В первой части сезонаАлександр Гладкий сыграл 9 матчей за Карпаты, забив 1 гол

Нападающий Александр Гладкий будет выступать за одесский Черноморец.



Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Официально о трансфере игрока еще не было объявлено, тем не менее, Гладкий уже внесен в заявку клуба.

Зимой форвард покинул Карпаты, став свободным агентом. В середине марта Гладкий проходил медосмотр в Лехе Познань, однако польский клуб остался недоволен результатами обследования и отказался от украинца.

В первой части сезона экс-форвард Шахтера и Динамо сыграл 9 матчей за Карпаты, забив 1 гол.

Прошлым летом Александр Гладкий перешел из Динамо в Карпаты.