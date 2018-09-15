Чемпионат Украины: Ворскла драматично победила Карпаты, Шахтер закрепился на первом месте

В 8 туре украинской Премьер-лиги Шахтер уверенно на выезде обыграл Александрию, а Карпаты дома на последних минутах проиграли Ворскле.
Шахтер открыл счет в матче с Александрией на 25-й минуте. Дончанам удалась образцовая атака - Сергей Болбат красиво забросил мяч в штрафную хозяев, а Марлос в падении в одно касание переправил круглого в ворота.
Александрия не отсиживалась в обороне и имела несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет, но вместо этого пропустила второй раз. Виктор Коваленко получил пас в штрафной и умело отправил его в угол ворот - 0:2. Шахтер набрал 21 очко и оторвался от Александрии, которая идет второй, на 5 пунктов.
Настоящая драма разгорелась во Львове. Местные Карпаты уже готовы были расписать с Ворсклой ничью, как полтавская команда неожиданно забила на последних минутах. В компенсированное арбитром время Ардин Даллку решился на удар слета и не прогадал - мяч по пути задел Артема Федецкого и влетел в ворота Карпат - 0:1.
Александрия - Шахтер - 0:2
Голы: Марлос, 26 Коваленко, 87
Александрия: Панькив - Микицей, Бондаренко, Шендрик, Шастал - Запорожан, Банада, Ковалец (Грицук, 55, (Пономарь, 66)) - Полярус, Ситало (Задерака, 55), Цуриков
Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 90+1) - Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 77) - Мораес (Кривцов, 90+3)
Предупреждение: Цуриков - Степаненко, Ракицкий.
Карпаты - Ворскла 0:1
Гол: Даллку, 90+1
Карпаты: Н.Шевченко - Федецкий, Ковтун, Бородай, Лебеденко - Эрбес (Вербный, 85) - Швед (де Камарго, 46), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко - Понде (Гуцуляк, 46)
Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур - Кобахидзе, Шарпар, Скляр (Кравченко, 62), Ребенок - Кулач (Мысык, 87), Карека (Сергийчук, 58)
Предупреждение: Ди Франко, Карраскаль, Федецкий, де Камарго - Даллку, Шарпар
Таблица сайта УПЛ
В стартовом матче 8 тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна минимально обыграла Арсенал-Киев.
НВ
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