Чемпионат Украины: Ворскла драматично победила Карпаты, Шахтер закрепился на первом месте

В 8 туре украинской Премьер-лиги Шахтер уверенно на выезде обыграл Александрию, а Карпаты дома на последних минутах проиграли Ворскле.

Шахтер открыл счет в матче с Александрией на 25-й минуте. Дончанам удалась образцовая атака - Сергей Болбат красиво забросил мяч в штрафную хозяев, а Марлос в падении в одно касание переправил круглого в ворота.

Александрия не отсиживалась в обороне и имела несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет, но вместо этого пропустила второй раз. Виктор Коваленко получил пас в штрафной и умело отправил его в угол ворот - 0:2. Шахтер набрал 21 очко и оторвался от Александрии, которая идет второй, на 5 пунктов.

Настоящая драма разгорелась во Львове. Местные Карпаты уже готовы были расписать с Ворсклой ничью, как полтавская команда неожиданно забила на последних минутах. В компенсированное арбитром время Ардин Даллку решился на удар слета и не прогадал - мяч по пути задел Артема Федецкого и влетел в ворота Карпат - 0:1.

Александрия - Шахтер - 0:2

Голы: Марлос, 26 Коваленко, 87

Александрия: Панькив - Микицей, Бондаренко, Шендрик, Шастал - Запорожан, Банада, Ковалец (Грицук, 55, (Пономарь, 66)) - Полярус, Ситало (Задерака, 55), Цуриков

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 90+1) - Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко, 77) - Мораес (Кривцов, 90+3)

Предупреждение: Цуриков - Степаненко, Ракицкий.

Карпаты - Ворскла 0:1

Гол: Даллку, 90+1

Карпаты: Н.Шевченко - Федецкий, Ковтун, Бородай, Лебеденко - Эрбес (Вербный, 85) - Швед (де Камарго, 46), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко - Понде (Гуцуляк, 46)

Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур - Кобахидзе, Шарпар, Скляр (Кравченко, 62), Ребенок - Кулач (Мысык, 87), Карека (Сергийчук, 58)

Предупреждение: Ди Франко, Карраскаль, Федецкий, де Камарго - Даллку, Шарпар

Таблица сайта УПЛ

В стартовом матче 8 тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна минимально обыграла Арсенал-Киев.

НВ