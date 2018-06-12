12 июня 2018, вторник

Чемпионат мира-2018: к бойкоту присоединилась Финляндия

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Финляндия поддержала бойкот Чемпионата мира-2018

Финляндия поддержала бойкот Чемпионата мира-2018

Высшее руководство Финляндии отказалось принимать участие и посещать Чемпионат мира по футболу, который стартует уже 14 июня в России.

Об этом сообщил посол Украины Андрей Олефиров.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет причин отказаться от поездки на Чемпионат мира по футболу в Россию. Также о планах посетить мундиаль заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Украина призывает бойкотировать его из-за военной агрессии РФ.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

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