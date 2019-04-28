Чемпионат Италии: Рома поднялась в зону Лиги чемпионов, Роналду спас Ювентус от поражения Интеру Сегодня, 00:04 104 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Daniele Mascolo Ювентус сыграл с Интером вничью 1:1 REUTERS/Daniele Mascolo

Состоялись три матча 34 тура чемпионата Италии.



Рома разгромила Кальяри 3:0 и поднялась на четвертое место турнирной таблицы, которое позволяет в следующем сезоне квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов. Правда, "волков" могут обойти Милан и Аталанта, которые еще свои матчи в этом туре не сыграли.

Ювентус, который в прошлом туре оформил чемпионство Серии А, сыграл вничью и Интером 1:1. Миланский клуб первым открыл счет - уже на 7-й минуте матча Наингголан мощным ударом из-за пределов штрафной попал точно в угол ворот туринцев. Ювентус спас Роналду, который на 62-й минуте получил пас пяткой от Пьянича и низом пробил в ближний угол.

В еще одном матче дня Болонья обыграла Эмполи 3:1

Болонья - Эмполи - 3:1

Голы: Орсолини, 83, Сориано, 52, Сансоне, 90+5 - Паяц, 17

Рома - Кальяри - 3:0

Голы: Фасио, 5, Пасторе, 8, Коларов, 86

Интер - Ювентус - 1:1

Голы: Наингголан, 7 - Роналду, 62

Турнирная таблица

В прошлом туре Ювентус обыграл Фиорентину 2:1 и восьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

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