Чемпионат Италии: Рома победила в римском дерби, Роналду помог Ювентусу обыграть Наполи

В рамках 7 тура чемпионата Италии Рома и Ювентус одержали одинаковые победы со счетом 3:1 в матчах против Лацио и Наполи соответственно.

Наполи активнее начал матч и открыл счет уже на 10-й минуте, проведя образцовую атаку, которую завершили Кальехон и Мартинес. Испанец отдал прекрасный пас на бельгийца и тот поразил ворота туринцы с близкого расстояния.

Ювентус при поддержке родных трибун сразу побежал отыгрываться и это принесло свои плоды на 26-й минуте. Криштиану Роналду отдал классную передачу на Манджукича и хорват беспрепятственно головой отправил мяч в сетку.

В начале второго тайма Манджукич оформил дубль и вывел туринцев вперед. На этот раз Роналду вновь принял участие в атаке. Португалец пробил с дальней дистанции, с его выстрелом справился голкипер, но на добивании точным был хорватский форвард.

Точку в матче поставил Бонуччи. Роналду головой пробивал по воротам, но получился пас на защитника Ювентуса, который замкнул на дальней штанге.

В римском дерби победу праздновала Рома. Перед свистком на перерыв Пеллегрини воспользовался неразберихой в штрафной соперника и вывел Рому вперед. Во втором тайме ошибкой в ​​защите Ромы уже воспользовался Иммобиле. Защитник "волков" слишком далеко отпустил мяч и форвард Лацио сразу же этим воспользовался.

Однако радовались номинальные гости всего 4 минуты. На 71-й минуте Коларов выполнил идеальный штрафной, положив круглого точно в угол ворот Лацио. На 86-й минуте все вопросы относительно победителя матча снял Фасио, который после подачи со штрафного в исполнении Пеллегрини, точно пробил головой - 3:1 в пользу Ромы.

Ювентус - Наполи - 3:1

Голы: Мертенс, 10 - Манджукич, 26, 49, Бонуччи, 76

Ювентус: Щесны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Джан (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди - Дибала (Бернардески, 64), Манджукич (Куадрадо, 83), Роналду

Наполи: Оспина - Хисао, Кулибали, Альбиоль, Руи - Аллан, Гамшик (Руис, 70), Зелински (Малькюи, 63), Кальехон - Мертенс (Милик, 61), Инсинье

Предупреждение: Бонуччи, Канселу, Сандро - Руи, Кулибали, Хисао, Инсинье.

На 58-й минуте был удален Мариу Руи (второе предупреждение)

Рома - Лацио - 3:1

Голы: Пеллегрини, 45, Коларов, 71, Фасио, 86 - Иммобиле, 67

Рома: Ольсен - Сантон, Манолас, Фасио, Коларов - Де Росси (Кристанте, 73), Нзонзи - Флоренци (Жезус, 83), Пасторе (Пеллегрини, 37), Эль Шаарави - Джеко

Лацио: Стракоша - Фелипе, Ачерби, Уоллас - Марушич, Пароло (Бадель, 53), Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Кайседо, 81) - Луис Альберто (Корреа, 53), Иммобиле

Предупреждение: Ольсен, Джеко, Пеллегрини - Бадель

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре Серии А Ювентус дома победил Болонью 2:0, а Рома разгромила Фрозиноне 4:0.

НВ