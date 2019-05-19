Чемпионат Испании: Реал проиграл Бетису, дубль Месси не помог Барселоне победить Эйбар
Состоялись два заключительных матча чемпионата Испании в сезоне.
В Мадриде Реал уступил 0:2 Бетису. Первый тайм завершился без голов, хотя обе команды имели шансы забить. В частности, форвард «сливочных» Бензема попал в штангу.
Во втором тайме Лорен замкнул прострел и открыл счет, а позже Хесе ударом с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу и удвоил преимущество Бетиса.
Реал провел худший сезон за последние 20 лет, потерпев в чемпионате 12 поражений.
Барселона, которая ранее досрочно стала чемпионом Испании, не смогла победить Эйбар. Хозяева первыми открыли счет, но затем Месси в течении двух минут оформил дубль и вывел каталонцев вперед. Однако под занавес первого тайма де Бласис снова восстановил статус-кво. В итоге матч завершился ничьей 2:2.
Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 36 голов.
Реал — Бетис — 0:2
Голы: Лорен, 61, Хесе, 75
Эйбар — Барселона — 2:2
Голы: Сасета 20, де Бласис, 45 — Месси 31, 32
Турнирная таблица
Накануне по итогам 38 тура чемпионата Испании Валенсия вышла в Лигу чемпионов, а Эспаньол пробился в Лигу Европы.
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