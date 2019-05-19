Чемпионат Испании: Реал проиграл Бетису, дубль Месси не помог Барселоне победить Эйбар Вчера, 20:42 375 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Juan Medina Реал проиграл 12 матчей в сезоне Примеры REUTERS/Juan Medina

Состоялись два заключительных матча чемпионата Испании в сезоне.

В Мадриде Реал уступил 0:2 Бетису. Первый тайм завершился без голов, хотя обе команды имели шансы забить. В частности, форвард «сливочных» Бензема попал в штангу.

Во втором тайме Лорен замкнул прострел и открыл счет, а позже Хесе ударом с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу и удвоил преимущество Бетиса.

Реал провел худший сезон за последние 20 лет, потерпев в чемпионате 12 поражений.

Барселона, которая ранее досрочно стала чемпионом Испании, не смогла победить Эйбар. Хозяева первыми открыли счет, но затем Месси в течении двух минут оформил дубль и вывел каталонцев вперед. Однако под занавес первого тайма де Бласис снова восстановил статус-кво. В итоге матч завершился ничьей 2:2.

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 36 голов.

Реал — Бетис — 0:2

Голы: Лорен, 61, Хесе, 75

Эйбар — Барселона — 2:2

Голы: Сасета 20, де Бласис, 45 — Месси 31, 32

Турнирная таблица

Накануне по итогам 38 тура чемпионата Испании Валенсия вышла в Лигу чемпионов, а Эспаньол пробился в Лигу Европы.

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