Чемпионат Испании: Реал благодаря хет-трику Бензема разгромил Атлетик Сегодня, 03:13 220 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Бензема забил все три гола Реала REUTERS/Susana Vera

В чемпионате Испании завершился 33-й тур.



Реал принимал на своем поле Атлетик и добился разгромной победы с результатом 3:0, хотя первый тайм завершился нулевой ничьей.

Героем матча стал нападающий хозяев Карим Бензема, который забил все три мяча, воспользовавшись передачами Марко Асенсио, Луки Модрича и Гарета Бэйла.

Тем самым королевский клуб закрепился на третьем месте в турнирной таблице, опережая Хетафе, который с аналогичным счетом неожиданно разгромил Севилью, и вышел на четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов.

На два очка от команды из пригорода Мадрида теперь отстает Валенсия. Левантийцы победили на выезде Бетис 2:1 и поднялись на пятую строчку.

Результаты дня в 33-м туре Примеры:

Реал Мадрид – Атлетик 3:0

Голы: Бензема, 47, 76, 90+1

Хетафе - Севилья 3:0

Голы: Мата, 35 (с пенальти), Молина, 45+5 (с пенальти), 53

Бетис — Валенсия 1:2

Голы: Ло Чельсо, 78 (с пенальти) — Гедеш, 45, 49

Леванте – Эспаньол 2:2

Голы: Рубен Везу, 62, Рочина, 72 — Иглесиас, 16, Марк Рока, 65

Вильярреал — Леганес 2:1

Голы: Бакка, 64, Экамби, 80 — Эль-Жар, 87 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Накануне лидирующая Барселона добилась непростой победы с результатом 2:1 и оказалась в двух победах от завоевания чемпионства.

НВ