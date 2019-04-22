Чемпионат Испании: Реал благодаря хет-трику Бензема разгромил Атлетик
В чемпионате Испании завершился 33-й тур.
Реал принимал на своем поле Атлетик и добился разгромной победы с результатом 3:0, хотя первый тайм завершился нулевой ничьей.
Героем матча стал нападающий хозяев Карим Бензема, который забил все три мяча, воспользовавшись передачами Марко Асенсио, Луки Модрича и Гарета Бэйла.
Тем самым королевский клуб закрепился на третьем месте в турнирной таблице, опережая Хетафе, который с аналогичным счетом неожиданно разгромил Севилью, и вышел на четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов.
На два очка от команды из пригорода Мадрида теперь отстает Валенсия. Левантийцы победили на выезде Бетис 2:1 и поднялись на пятую строчку.
Результаты дня в 33-м туре Примеры:
Реал Мадрид – Атлетик 3:0
Голы: Бензема, 47, 76, 90+1
Хетафе - Севилья 3:0
Голы: Мата, 35 (с пенальти), Молина, 45+5 (с пенальти), 53
Бетис — Валенсия 1:2
Голы: Ло Чельсо, 78 (с пенальти) — Гедеш, 45, 49
Леванте – Эспаньол 2:2
Голы: Рубен Везу, 62, Рочина, 72 — Иглесиас, 16, Марк Рока, 65
Вильярреал — Леганес 2:1
Голы: Бакка, 64, Экамби, 80 — Эль-Жар, 87 (с пенальти)
Турнирная таблица
Накануне лидирующая Барселона добилась непростой победы с результатом 2:1 и оказалась в двух победах от завоевания чемпионства.
НВ