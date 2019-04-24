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Чемпионат Испании: Барселона сделала еще один шаг к чемпионству

Сегодня, 01:41
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Чемпионат Испании: Барселона сделала еще один шаг к чемпионству - фото

REUTERS/Vincent West

Барселона оторвался от Атлетико на 12 очков

Состоялись три матча 35 тура испанской Примеры.

Каталонская Барселона обыграла Алавес 2:0 и еще на шаг приблизилась к чемпионству. В первом тайме команды голов не забивали. Во второй половине встречи на 55-й минуте Карлес Аленья открыл счет в матче, а через пять минут Луис Суарес с пенальти удвоил преимущество.

Барселона за четыре тура до окончания чемпионата набрала 80 очков и оторвалась от мадридского Атлетико, который идет вторым, на 12 очков.

Также победу одержала Уэска, которая обыграла Эйбар 2:0 и Вальядолид, который минимально одолел Жирону 1:0.

Алавес - Барселона - 0:2
Голы: Аленья, 55, Суарес, 60 (пен.)

Уэска - Эйбар - 2:0
Голы: Энрич, 54, Авила, 57

Вальядолид - Жирона - 1:0
Голы: Мичел, 67

Турнирная таблица

В предыдущем туре чемпионата Испании Барселона победила Реал Сосьедад 2:1.

НВ

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