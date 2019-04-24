Чемпионат Испании: Барселона сделала еще один шаг к чемпионству
Каталонская Барселона обыграла Алавес 2:0 и еще на шаг приблизилась к чемпионству. В первом тайме команды голов не забивали. Во второй половине встречи на 55-й минуте Карлес Аленья открыл счет в матче, а через пять минут Луис Суарес с пенальти удвоил преимущество.
Барселона за четыре тура до окончания чемпионата набрала 80 очков и оторвалась от мадридского Атлетико, который идет вторым, на 12 очков.
Также победу одержала Уэска, которая обыграла Эйбар 2:0 и Вальядолид, который минимально одолел Жирону 1:0.
Алавес - Барселона - 0:2
Голы: Аленья, 55, Суарес, 60 (пен.)
Уэска - Эйбар - 2:0
Голы: Энрич, 54, Авила, 57
Вальядолид - Жирона - 1:0
Голы: Мичел, 67
Турнирная таблица
В предыдущем туре чемпионата Испании Барселона победила Реал Сосьедад 2:1.
НВ