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Чемпионат Германии: Боруссия Дортмунд не отпустила в отрыв Баварию

Сегодня, 01:54
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Чемпионат Германии: Боруссия Дортмунд не отпустила в отрыв Баварию - фото

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург со счетом 4:0

В немецкой Бундеслиге состоялись матчи 30-го тура.

Лидирующая в турнирной таблице Бавария принимала на своем поле Вердер и одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу в конце игры.

Автором единственного в поединке забитого мяча стал защитник хозяев Никлас Зюле, который отличился ударом издалека с помощью рикошета.

Главный преследователь Баварии Боруссия Дортмунд добилась крупной победы в гостевом матче против Фрайбурга с результатом 4:0.

Гостей вперед вывел Джейдон Санчо уже на 12-й минуте. Остальные голы были забиты после перерыва Марко Ройсом, Марио Гетце и Пако Алькасером.

Шальке Евгения Коноплянки проиграл на своем поле Хоффенхайму 2:5, но украинский полузащитник не попал в заявку.

Результаты 30-го тура Бундеслиги:

Бавария - Вердер 1:0
Гол: Зюле, 75

Фрайбург – Боруссия Д 0:4 
Голы: Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79, Алькасер, 87 (с пенальти)

Боруссия М – РБ Лейпциг 1:2
Голы: Плеа, 61 - Хальстенберг, 17 (с пенальти), 53

Байер - Нюрнберг 2:0
Голы: Аларио, 61, Фолланд, 87

Шальке — Хоффенхайм 2:5
Голы: Калиджури, 60 (с пенальти), Бургшталлер, 90 — Бельфодил, 25, 80, Крамарич, 45, Салаи, 65, Амири, 73

Майнц — Фортуна 3:1
Голы: Матета, 1, 87, Онисиво, 67 — Лукебакио, 19

Аугсбург - Штутгарт 6:0
Голы: Хедира, 11, Хан, 18, Макс, 29, 59, Рихтер, 53, 68

Герта - Ганновер 0:0

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Накануне полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка повредился на тренировке Шальке.

НВ

Теги:   Вердер ФК Хоффенхайм Шальке-04 Байер Леверкузен Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Бавария (Мюнхен) Бундеслига Футбол

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