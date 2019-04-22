Чемпионат Германии: Боруссия Дортмунд не отпустила в отрыв Баварию Сегодня, 01:54 6 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kai Pfaffenbach Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург со счетом 4:0 REUTERS/Kai Pfaffenbach

В немецкой Бундеслиге состоялись матчи 30-го тура.



Лидирующая в турнирной таблице Бавария принимала на своем поле Вердер и одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу в конце игры.

Автором единственного в поединке забитого мяча стал защитник хозяев Никлас Зюле, который отличился ударом издалека с помощью рикошета.

Главный преследователь Баварии Боруссия Дортмунд добилась крупной победы в гостевом матче против Фрайбурга с результатом 4:0.

Гостей вперед вывел Джейдон Санчо уже на 12-й минуте. Остальные голы были забиты после перерыва Марко Ройсом, Марио Гетце и Пако Алькасером.

Шальке Евгения Коноплянки проиграл на своем поле Хоффенхайму 2:5, но украинский полузащитник не попал в заявку.

Результаты 30-го тура Бундеслиги:

Бавария - Вердер 1:0

Гол: Зюле, 75

Фрайбург – Боруссия Д 0:4

Голы: Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79, Алькасер, 87 (с пенальти)

Боруссия М – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Плеа, 61 - Хальстенберг, 17 (с пенальти), 53

Байер - Нюрнберг 2:0

Голы: Аларио, 61, Фолланд, 87

Шальке — Хоффенхайм 2:5

Голы: Калиджури, 60 (с пенальти), Бургшталлер, 90 — Бельфодил, 25, 80, Крамарич, 45, Салаи, 65, Амири, 73

Майнц — Фортуна 3:1

Голы: Матета, 1, 87, Онисиво, 67 — Лукебакио, 19

Аугсбург - Штутгарт 6:0

Голы: Хедира, 11, Хан, 18, Макс, 29, 59, Рихтер, 53, 68

Герта - Ганновер 0:0

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Накануне полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка повредился на тренировке Шальке.

НВ

