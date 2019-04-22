Чемпионат Германии: Боруссия Дортмунд не отпустила в отрыв Баварию
В немецкой Бундеслиге состоялись матчи 30-го тура.
Лидирующая в турнирной таблице Бавария принимала на своем поле Вердер и одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу в конце игры.
Автором единственного в поединке забитого мяча стал защитник хозяев Никлас Зюле, который отличился ударом издалека с помощью рикошета.
Главный преследователь Баварии Боруссия Дортмунд добилась крупной победы в гостевом матче против Фрайбурга с результатом 4:0.
Гостей вперед вывел Джейдон Санчо уже на 12-й минуте. Остальные голы были забиты после перерыва Марко Ройсом, Марио Гетце и Пако Алькасером.
Шальке Евгения Коноплянки проиграл на своем поле Хоффенхайму 2:5, но украинский полузащитник не попал в заявку.
Результаты 30-го тура Бундеслиги:
Бавария - Вердер 1:0
Гол: Зюле, 75
Фрайбург – Боруссия Д 0:4
Голы: Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79, Алькасер, 87 (с пенальти)
Боруссия М – РБ Лейпциг 1:2
Голы: Плеа, 61 - Хальстенберг, 17 (с пенальти), 53
Байер - Нюрнберг 2:0
Голы: Аларио, 61, Фолланд, 87
Шальке — Хоффенхайм 2:5
Голы: Калиджури, 60 (с пенальти), Бургшталлер, 90 — Бельфодил, 25, 80, Крамарич, 45, Салаи, 65, Амири, 73
Майнц — Фортуна 3:1
Голы: Матета, 1, 87, Онисиво, 67 — Лукебакио, 19
Аугсбург - Штутгарт 6:0
Голы: Хедира, 11, Хан, 18, Макс, 29, 59, Рихтер, 53, 68
Герта - Ганновер 0:0
Турнирная таблица
Накануне полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка повредился на тренировке Шальке.
НВ