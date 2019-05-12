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Чемпионат Германии. Бавария не сумела оформить досрочное чемпионство

Сегодня, 00:44
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Чемпионат Германии. Бавария не сумела оформить досрочное чемпионство - фото

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Бавария потеряла очки в гостевом матче против РБ Лейпцига

В немецкой Бундеслиге состоялись матч предпоследнего, 33-го тура.

Лидер Бавария не сумела победить на выезде третью команду в турнирной таблице РБ Лейпциг. Ничья 0:0 позволила мюнхенцам остаться на вершине с отрывом в два очка от дортмундской Боруссии.

Последняя переиграла на своем поле Фортуну со счетом 3:2. За хозяев голами отличились Кристиан Пулишич, Томас Дилэйни и Марио Гетце, за гостей - Оливер Финк и Давид Ковнацки.

Пока свой матч не играл Айнтрахт, на четвертое место поднялась менхенгладбахская Боруссия, разгромившая на выезде Нюрнберг 4:0 и отправившая его во вторую Бундеслигу по итогам сезона.

Шальке Евгения Коноплянки навестил пятый клуб в таблице чемпионата Байер и сыграл 1:1. На гол Кая Хаверца у хозяев гости ответили точным ударом Гвидо Бургшталлера. Украинский полузащитник не попал в заявку на игру.

Результаты матчей 33-го тура Бундеслиги:

РБ Лейпциг — Бавария 0:0

Боруссия Д – Фортуна 3:2
Голы: Пулишич, 41, Дилейни, 53, Гетце, 90+2 – Финк, 47, Ковнацки, 90+5

Нюрнберг – Боруссия М 0:4
Голы: Дрмич, 56, Мюль, 63 (автогол), Азар, 65, Закария, 80

Байер – Шальке 1:1
Голы: Хаверц, 31 – Бургшталлер, 47

Аугсбург – Герта 3:4
Голы: Хан, 10, Грегорич, 50 (с пенальти), 70 – Платтенхардт, 47, Груйич, 66, Калу, 75, 90+2 (с пенальти)

Хоффенхайм – Вердер 0:1
Гол: Эггештайн, 39

Штутгарт – Вольфсбург 3:0
Голы: Кастро, 45, Донис, 55, Дидави, 83

Ганновер – Фрайбург 3:0
Голы: Антон, 39, Бебу, 51, Уолас, 81

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

В прошлом туре дортмундская Боруссия упустила победу над Вердером (2:2) и приблизила Баварию к чемпионству.

НВ

Теги:   ФК Вольфсбург Вердер Шальке-04 ФК Хоффенхайм Герта Берлин Байер Леверкузен Боруссия Менхенгладбах Боруссия Дортмунд Бавария (Мюнхен) Чемпионат Германии Бундеслига Футбол

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