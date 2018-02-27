Чемпионат Англии по футболу поменял регламент проведения соревнований

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Предполагается, что зимняя пауза поможет игрокам оставаться в тонусе

Предполагается, что зимняя пауза поможет игрокам оставаться в тонусе

В Премьер-лиге будет введет двухнедельных зимний перерыв в начале февраля с сезона 2019/20, сообщает The Times.
 

Этот вопрос согласовали Футбольная ассоциация Англии, АПЛ и Футбольная лига.

Пауза возможна лишь с сезона 2019/20, поскольку следующий сезон включен в текущую трехлетнюю сделку с телевидением, и в ней нельзя делать существенные корректировки календаря.

Когда изменения вступят в силу, команды Премьер-лиги получат 13 дней без матчей. При этом пятый раунд Кубка Англии, который обычно проводится в середине февраля, состоится в середине одной из этих двух недель и не будет содержать переигровку. 

Матчи тура АПЛ будут разбросаны на два уик-энда — пять встреч состоится в одни выходные, еще пять — в другие.

Предполагается, что эта зимняя пауза поможет игрокам оставаться в тонусе, лучше выступать Лиге Чемпионов, а также подойти в лучшей форме к Евро-2020 игрокам сборной Англии.

Накануне Манчестер Юнайтед выбил Челси за пределы первой четверки в АПЛ.

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