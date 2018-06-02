02 июня 2018, суббота

Чемпион мира по четырем версиям заинтересовался боем с непобедимым украинским боксером

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Геннадий Головкин дал согласие на бой против Сергея Деревянченко
Фото: HBO Boxing

Геннадий Головкин дал согласие на бой против Сергея Деревянченко

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин, который является одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, нацелен провести следующий бой против украинца Сергея Деревянченко, который является официальным претендентом на пояс IBF.

Об этом сообщил промоутер казахстанца Том Леффлер в интервью Ring TV. По его словам, он хочет только провести переговоры о бое в рамках установленных правил.

"Мы более чем заинтересованы в бое с обязательным претендентом на пояс IBF. Мы просто хотим, чтобы период переговоров соответствовал правилам IBF. Как правило, есть 30 дней на переговоры, а если договориться не удается, нужно платить федерации", - сказал Леффлер.

По словам менеджера, IBF попросила провести переговоры до 3 августа, чтобы потом было время для раскрутки боя.

На этой неделе сообщалось, что Головкин проведет бой против Деревянченко за титул IBF, если у него не получится организовать реванш против Сауля Альвареса.

В начале мая чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO защитил свои титулы в бою против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна.

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