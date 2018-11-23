Чемпион мира-2018 стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории Челси - СМИ

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Нголо Канте после подписания нового контратка с Челси, стал самым высокооплачиваемым игроком в истории лондонского клуба, сообщает Goal.com.

Сегодня, 23 ноября, официальный сайт Челси сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Нголо Канте. Соглашение рассчитано на 5 лет.

По данным Goal.com, зарплата Канте согласного нового контракта составляет 290 тысяч фунтов (327 тысяч евро) в неделю, что делает французского полузащитника самым высокооплачиваемым футболистом в истории Челси. До этого футболист получал почти вдвое меньше - 150 тысяч фунтов (170 тысяч евро) в неделю.

Также сообщается, что в случае подписания нового контракта обойти Канте по зарплате может полузащитник Челси Эден Азар.

Нголо Канте перешел в Челси из Лестера в 2016 году.

Ранее полузащитник Челси Нголо Канте отказался получать зарплату в своем клубе через оффшор.

Перед этим Канте попал в список 30 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам года.