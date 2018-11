Чемпион мира-2014 по футболу получил жуткую травму лица - видео

Защитник менхенгладбахской Боруссии Маттиас Гинтер получил серьезное повреждение лица в матче 12-го тура чемпионата Германии против Ганновера.

Как сообщает Bild, 24-летний хавбек будет прооперирован и пропустит концовку года.

Гинтер получил перелом костей глазницы и челюсти в столкновении с полузащитником Ганновера Ноа-Жоэлем Саренреном-Бази. На 40-й минуте матча его унесли с поля на носилках.

Nasty head clash between Ginter and Sarenren-Bazee. Unbelievably they let the latter play on after being knocked out, before he went down again minutes later and was finally substituted. pic.twitter.com/UFfbp9SrbT