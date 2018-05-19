Челси выиграл старейший футбольный турнир в мире

Челси в восьмой раз в истории выиграл Кубок Англии

Лондонский Челси выиграл Кубок Англии сезона-2017/18, в финальном матче обыграв Манчестер Юнайтед.

Игра не изобиловала множеством голевых моментов, а ее исход решил всего один забитый мяч. В середине первого тайма Фил Джонс сбил в своей штрафной площади Эдена Азара, а пенальти реализовал сам пострадавший.

После пропущенного гола Манчестер Юнайтед практически все время владел инициативой, но до опасных моментов и ударов по воротам доходило очень редко. Самый верный шанс для того, чтобы сравнять счет, во втором тайме имел Рэшфорд, но не смог переиграть Куртуа после передачи Лингарда.

1:0 - Челси выиграл восьмой в своей истории Кубок Англии, который считается старейшим футбольным турниром в мире, и сравнялся по этому показателю с Тоттенхэмом. Больше трофеев только у двух команд - Арсенала (13) и Манчестер Юнайтед (12). Для лондонцев победа в Кубке Англии стала первым и единственным трофеем в этом сезоне.

Челси — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Азар, 22 (с пенальти)

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер — Мозес, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Алонсо — Азар (Виллиан, 90+1), Жиру (Мората, 89)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс (Мата, 87), Смоллинг, Янг — Эррера, Матич — Лингард (Марсьяль, 73), Погба, Санчес — Рэшфорд (Лукаку, 73)

Предупреждения: Куртуа — Джонс, Валенсия

Напомним, Челси в следующем сезоне не сыграет в Лиге чемпионов, поскольку финишировал только пятым по итогам сезона в чемпионате Англии.

НВ