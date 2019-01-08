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Челси временно заморозил продажу именитого полузащитника - СМИ

Сегодня, 19:08
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Фабрегас ожидает перехода в Монако - медиа

Челси приостановил продажу именитого полузащитника Сеска Фабрегаса в Монако, сообщает Sky Sports.

По информации медиа, 31-летний каталонский футболист, который выигрывал чемпионат мира и Европы (дважды), а также титулы чемпиона Испании и Англии, договорился с княжеским клубом о соглашении на трехлетний срок.

Несмотря на договоренность о трансфере игрока летом, тот может уйти уже в этом месяце, но Челси не хочет его отпускать, пока не найдет замену.

Для того, чтобы восполнить потерю Фабрегаса английская сторона хочет приобрести полузащитников итальянского Кальяри Николо Барелью и российского Зенита Леандро Паредеса.

По данным портала, лондонский клуб близок к подписанию обоих футболистов. Контракт первого заканчивается в 2022 году и может обойтись в более 50 млн евро.

Сообщалось, что Фабрегас согласовал контракт с Монако. Согласно предыдущим данным медиа, каталонский игрок договорился с монегасками о личном соглашении на 2,5 года с бонусом в размере 10 млн евро.

Теги:   ФК Монако Зенит Трансферы ФК Челси Футбол

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