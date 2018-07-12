Челси уволил главного тренера команды - СМИ

Конте покидает Челси после двух лет работы с командой - медиа

Челси отправил в отставку менеджера команды Антонио Конте, сообщает BBC.

По информации медиа, английский клуб намерен объявить об этом решении после двух лет работы итальянского специалиста у руля коллектива.

Конте уже начал предсезонные тренировки команды, но ожидается, что его в Челси заменит соотечественник Маурицио Сарри, который возглавлял Наполи.

По данным BBC, стороны уже согласовали сумму компенсации специалисту, который покинет клуб после завоевания с ним чемпионского титула в 2017 году и Кубка Англии в минувшем сезоне.

Ранее Наполи объявил о назначении наставником команды одного из самых титулованных специалистов планеты Карло Анчелотти. На этом посту он заменил Маурицио Сарри, который по информации СМИ, может стать новым менеджером Челси.

Одно время медиа считали именно Антонио Конте главным претендентом на пост наставника Реала. Позже сообщалось, что тренер отказался от предложения королевского клуба.