Челси согласился отпустить наставника в Ювентус — СМИ
Челси согласился отпустить своего менеджера Маурицио Сарри в Ювентус, сообщает The Guardian.
По информации издания, английский клуб не захотел бесплатно отпускать специалиста, чей контракт в 5 млн евро за сезон заканчивается летом 2020-го года.
Как отмечает медиа, Челси видит в качестве приоритетного кандидата на замену итальянского тренера своего экс-футболиста Фрэнка Лампарда, который возглавляет Дерби Каунти.
По данным источника, представитель второго по рангу дивизиона Англии должен получить от победителя Лиги Европы 4,5 млн евро за досрочное расторжение контракта с менеджером.
Сообщалось, что Ювентус договорился о контракте с Сарри, который заключит с чемпионом Италии трехлетнее соглашение с окладом в шесть-семь миллионов евро в год.
Ранее туринский клуб объявил об отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри.