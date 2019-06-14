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Челси согласился отпустить наставника в Ювентус — СМИ

Вчера, 23:23
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Челси согласился отпустить наставника в Ювентус — СМИ - фото

REUTERS/Lee Smith

Ювентус заплатит Челси за досрочное расторжение контракта Сарри

Челси согласился отпустить своего менеджера Маурицио Сарри в Ювентус, сообщает The Guardian.

По информации издания, английский клуб не захотел бесплатно отпускать специалиста, чей контракт в 5 млн евро за сезон заканчивается летом 2020-го года.

Как отмечает медиа, Челси видит в качестве приоритетного кандидата на замену итальянского тренера своего экс-футболиста Фрэнка Лампарда, который возглавляет Дерби Каунти.

По данным источника, представитель второго по рангу дивизиона Англии должен получить от победителя Лиги Европы 4,5 млн евро за досрочное расторжение контракта с менеджером.

Сообщалось, что Ювентус договорился о контракте с Сарри, который заключит с чемпионом Италии трехлетнее соглашение с окладом в шесть-семь миллионов евро в год.

Ранее туринский клуб объявил об отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Теги:   ФК Ювентус ФК Челси Футбол

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