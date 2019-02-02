Челси с помощью дубля звездного новичка разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Сегодня, 21:28 633 Цей матеріал також доступний українською EPA Челси победил после двух поражений подряд EPA

Состоялись семь матчей 25 тура английской Премьер-лиги.

После двух поражений подряд (от Арсенала и Борнмута) Челси одержал разгромную победу 5:0 над последней командой чемпионата Англии - Хаддерсфилдом.

Дебютным дублем в составе Челси отличился новичок команды Гонсало Игуаин, перешедший в состав "синих" из Ювентуса на правах аренды. Также два мяча забил Эден Азар. Еще одно взятие ворот на счету Давида Луиса.

Также три очка в туре одержал Тоттенхэм. Лондонцы благодаря минимальной победе 1:0 над Ньюкаслом минимум до завтра, когда свой матч проведет Манчестер Сити, вышли на второе место в турнирной таблице.

Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:0

Гол: Сон Хин Мин, 83

Бернли - Саутгемптон - 1:1

Голы: Барнс, 90+4 - Редмонд, 55

Брайтон - Уотфорд - 0:0

Кристалл Пэлас - Фулхэм - 2:0

Голы: Миливоевич, 25 (пен), Шлупп, 87

Челси - Хаддерсфилд - 5:0

Голы: Игуаин, 16, 69, Азар, 45, (пен), 66, Луис, 86

Эвертон - Вулверхэмптон - 1:3

Голы: Гомеш, 27 - Невеш, 7, Хименес, 45, Дендонкер, 66

Кардифф - Борнмут - 2:0

Голы: Рид, 5 (пен.), 46

Турнирная таблица

В предыдущем туре английской Премьер-лиги Челси потерпел разгромное поражение от Борнмута (0:4), а Тоттенхэм победил Уотфорд (2:1).

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