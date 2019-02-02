Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Сергей Фурса
Нащупали дно
Спецтема: Выборы президента Украины

Челси с помощью дубля звездного новичка разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Сегодня, 21:28
633
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Челси победил после двух поражений подряд

Состоялись семь матчей 25 тура английской Премьер-лиги.

После двух поражений подряд (от Арсенала и Борнмута) Челси одержал разгромную победу 5:0 над последней командой чемпионата Англии - Хаддерсфилдом.

Дебютным дублем в составе Челси отличился новичок команды Гонсало Игуаин, перешедший в состав "синих" из Ювентуса на правах аренды. Также два мяча забил Эден Азар. Еще одно взятие ворот на счету Давида Луиса.

Также три очка в туре одержал Тоттенхэм. Лондонцы благодаря минимальной победе 1:0 над Ньюкаслом минимум до завтра, когда свой матч проведет Манчестер Сити, вышли на второе место в турнирной таблице.

Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:0
Гол: Сон Хин Мин, 83

Бернли - Саутгемптон - 1:1
Голы: Барнс, 90+4 - Редмонд, 55

Брайтон - Уотфорд - 0:0

Кристалл Пэлас - Фулхэм - 2:0
Голы: Миливоевич, 25 (пен), Шлупп, 87

Челси - Хаддерсфилд - 5:0
Голы: Игуаин, 16, 69, Азар, 45, (пен), 66, Луис, 86

Эвертон - Вулверхэмптон - 1:3
Голы: Гомеш, 27 - Невеш, 7, Хименес, 45, Дендонкер, 66

Кардифф - Борнмут - 2:0
Голы: Рид, 5 (пен.), 46

Турнирная таблица

В предыдущем туре английской Премьер-лиги Челси потерпел разгромное поражение от Борнмута (0:4), а Тоттенхэм победил Уотфорд (2:1).

НВ

Теги:   Тоттенхэм ФК Челси Английская Премьер-лига Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:59

article_img
Экс-игрока Динамо обвинили в очередном избиении бывшей жены - видео
3396
Футбол

Вчера, 21:38

article_img
Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити - видео
2536
Футбол

31 января, 22:37

article_img
Надо уважать свой народ. Экс-партнер Ракицкого в сборной Украины осудил его переезд в Россию
1388

Главное

Страны

Сегодня, 10:25

article_img
Проклятие Мадуро. Венесуэла превратилась в арену поединка между США и Россией с Китаем
Теннис

Сегодня, 19:40

article_img
18-летняя украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде - видео
Политика

Сегодня, 19:45

article_img
Экс-журналист Гнап собрал деньги для регистрации кандидатом в президенты

Выбор редакции

Авто

Сегодня, 12:00

article_img
Маск одобряет. Глава Tesla отреагировал на фото Model S в украинском селе Марс
События

Сегодня, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
Научпоп

Сегодня, 09:00

article_img
Настоящий детектив. Датские ученые опровергли существование темной материи