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Челси проиграл в первом полуфинале Кубка английской лиги

Сегодня, 00:24
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Кейн стал автором победного гола

Челси с минимальным счетом проиграл Тоттенхэму в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Тоттенхэм одолел Челси благодаря голу форварда Гарри Кейна. На 26-й минуте матча голкипер Челси Кепа Аррисабалага ценой фола остановил в собственной штрафной лучшего бомбардира "шпор", который и исполнил приговор арбитра, наказав "синих" точным ударом с 11-метровой отметки.

В конце матча Челси прижал Тоттенхэм к воротам, но сравнять счет так и не удалось.

Тоттенхэм - Челси - 1:0
Голы: Кейн, 27 (пен)

Тоттенхэм: Гаццанига - Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз - Уинкс (Скипп, 89), Сиссоко - Эриксен (Льоренте, 90+1), Алли, Сон (Ламела, 79) - Кейн

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 75) - Виллиан (Педро, 63), Азар, Хадсон-Одои (Жиру, 89)

Предупреждение: Уинкс, Санчес, Ламела - Кепа

Ответный матч между Челси и Тоттенхэмом состоится 24 января на Стэмфорд Бридж.

9 января в другом полуфинале Кубка английской лиги Манчестер Сити сыграет против Бертона.

В рамках 21 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм разгромил Кардифф (3:0), а Челси не смог победить Саутгемптон (0:0).

Теги:   Тоттенхэм ФК Челси Футбол

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