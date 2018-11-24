Челси проиграл Тоттенхэму, Манчестер Юнайтед не смог победить. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

В субботу, 24 ноября, состоялись семь матчей 13 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Тоттенхэм в лондонском дерби уверенно победил Челси. "Шпоры" уже на 16-й минуте вели в счете 2:0 - по голу забили Кейн и Алли. Во втором тайме Тоттенхэм увеличил свое преимущество благодаря Сон Хин Мину - 3:0. Под занавес матча Жиру отыграл один гол, но Тоттенхэм без проблем довел матч до победы.

По победе в 13 туре также одержали Манчестер Сити и Ливерпуль. "Горожане" разгромили на выезде команду Андрея Ярмоленко Вест Хэм (4:0), а мерсисайдцы не оставили шансов Уотфорду, победив 3:0.

А вот Манчестер Юнайтед удовлетворился лишь ничьей. Подопечные Жозе Моуриньо на своем поле не смогли победить Кристал Пэлас - 0:0.

Тоттенхэм - Челси - 3:1

Голы: Алле, 8, Кейн, 16 Сон Хин Мин, 54 Жиру, 85

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Фойт, Альдервейрельд, Дэвис - Дайер, Сиссоко - Эриксен, Алле (Уинкс, 87), Сон Хин Мин (Ламела, 78) - Кейн

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 58) - Виллиан (Жиру, 76), Мората (Педро, 58), Азар

Предупреждение: Рюдигер, Азар, Жоржиньо

Брайтон - Лестер - 1:1

Голы: Мюррей, 15 - Варди, 79, (пен)

Удаление: Мэддисон, 28

Вест Хэм - Манчестер Сити - 0:4

Голы: Д. Силва, 11 Стерлинг, 19 Сане, 34, 90+3

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 0:0

Уотфорд - Ливерпуль - 0:3

Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89

Обзор матча

Фулхэм - Саутгемптон - 3:2

Голы: Митрович, 33, 63, Шюррле, 43 - Армстронг, 18, 53

Эвертон - Кардифф - 1:0

Гол: Сигурдссон, 59

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Англии Манчестер Сити в дерби победил Манчестер Юнайтед 3:1, Ливерпуль обыграл Фелхэм 2:0, а Челси не смог победить Эвертон - 0:0.

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