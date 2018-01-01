Челси проиграл, Арсенал и Манчестер Юнайтед разошлись миром. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Сегодня, 00:24 28 Цей матеріал також доступний українською Арсенал и Манчестер Юнайтед разошлись миром (2:2)

Состоялись шесть матчей 15 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Манчестер Юнайтед на своем поле расписал результативную ничью 2:2 с лондонским Арсеналом. Интересно, что "канониры" дважды выходили вперед, но "красные дьяволы" дважды за несколько минут отыгрывались. В конце встречи обе команды имели возможности, чтобы забить победный мяч, но в итоге поделили очки.

Сенсационно завершился матч в Вулверхэмптоне, где местная команда одержала волевую победу над Челси. В первом тайме за лондонцев отличился Лофтус-Чик, а во второй половине встречи сначала Хименес сравнял счет, а затем Диогу забил победный гол.

С идентичным счетом 3:1 победы одержали Тоттенхэм и Ливерпуль. Первые обыграли Саутгемптон, а вторые - Борнмут.

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 2:2

Голы: Марсьяль, 30 Лингард, 69 - Мустафи, 26 Ляказетт, 68

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Байи, Смоллинг, Рохо (Феллаини, 72), Дармиан - Эррера, Матич, Лингард (Погба, 75) - Мартиаль (Лукаку, 63), Рашфорд

Арсенал: Лено - Мустафи, Папастатопулос, Холдинг (Лихтштайнер, 36) - Бельерин, Торрейра, Гендузи, Колашинац - Ивоби (Ляказетт, 65), Рэмси (Мхитарян, 46) - Обамеянг

Предупреждение: Рохо, Лингард, Матич - Мустафи, Бельерин, Торрейра

Обзор матча

Вулверхэмптон - Челси - 2:1

Голы: Хименес, 59, Диогу, 63 - Лофтус-Чик, 18

Обзор матча

Фулхэм - Лестер - 1:1

Голы: Камара, 42 - Мэддисон, 74

Бернли - Ливерпуль - 1:3

Голы: Корк, 54 - Милнер, 62, Фирмино, 69, Шакире, 90+2

Эвертон - Ньюкасл - 1:1

Голы: Ричарлисон, 38 - Рондон, 19

Тоттенхэм - Саутгемптон - 3:1

Голы: Кейн, 9, Лукас, 51, Сон Хин Мин, 55 - Остин, 90+3

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в рамках 15 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл Уотфорд 2:1 и закрепился на первой строчке чемпионата.

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