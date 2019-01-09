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Челси приблизился к подписанию известного нападающего - СМИ

Сегодня, 20:22
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Игуаин дал согласие на переход в Челси

Челси близок к подписанию нападающего Милана Гонсало Игуаина, сообщает Marca.

По информации издания, переход может состояться в ближайшие часы, а 31-летний аргентинский футболист уже дал согласие на трансфер английской стороне.

Как отмечает медиа, лондонский клуб хочет усилить атаку команды, где та испытывает проблемы. В таком случае Челси намерен отпустить своего нынешнего форварда Альваро Морату.

Согласно данным Marca, итальянская сторона не желает платить Игуаину оклад в 8 млн евро, поэтому не собирается подписывать его на полноценной основе после истечения аренды.

При этом Челси якобы готов выкупить за 40 миллионов евро нападающего летом у Ювентуса, которому тот принадлежит, и тем самым помочь Милану избавиться от дорогостоящего игрока.

В августе 2018 года Милан обменял защитника Леонардо Бонуччи на защитника и нападающего Ювентуса Маттиа Кальдару и Гонсало Игуаина.

Теги:   ФК Ювентус ФК Милан Трансферы ФК Челси Футбол

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