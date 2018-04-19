Челси прервал победную серию сенсационного претендента на еврокубки. Результаты матчей чемпионата Англии

В четверг, 19 апреля, в чемпионате Англии по футболу были сыграны два матча 31-го и 35-го туров.

Лондонский Челси прервал пятиматчевую победную серию сенсационного претендента на Лигу Европы - Бернли. Лондонцы также отчаянно пытаются попасть в первую четверку, которая дает пропуск в Лигу чемпионов, но для этого нужно в последних турах не терять очков и надеяться на осечка, в первую очередь, Тоттенхэма.

Челси активнее начал матч и открыл счет спустя 20 минут игры - после прострела с фланга Кевин Лонг срезал мяч в свои ворота. После перерыва Бернли заиграл активнее, но быстро мог пропустить и второй мяч, однако Альваро Мората не реализовал выход один на один с вратарем. Тем не менее, на 64-й минуте счет сравнялся - Эшли Барнс подставил ногу под дальний удар и дезориентировал Тибо Куртуа.

Спустя пять минут Челси вернул себе преимущество: Виктор Мозес получил мяч на правом краю вратарской и послал мяч в ближний угол ворот.

2:1 - Челси сократил отставание от четвертого места до пяти очков и продолжает находиться на пятой позиции. Бернли пока седьмой в двух очках отставания от лондонского Арсенала.

Бернли - Челси 1:2

Голы: Барнс, 64 - Лонг, 20 (в свои ворота), Мозес, 69

Бернли: Поуп - Уорд, Тарковски, Лонг, Лоутон - Гудмундссон, Вествуд, Корк, Леннон (Уэллс, 87) - Вуд (Воукс, 73), Барнс

Челси: Куртуа - Рюдигер, Кэйхилл, Аспиликуэта - Эмерсон (Дзаппакоста, 84), Канте, Бакайоко, Мозес - Мората (Азар, 71), Педро - Жиру

Предупреждения: Тарковски

В матче 35-го тура Премьер-лиги Лестер и Саутгемптон победителя не выявили.

Лестер - Саутгемптон 0:0

Напомним, накануне в матче чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде на классе разобрался с Борнмутом.

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