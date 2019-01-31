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Челси потерпел сокрушительное поражение, Лестер остановил Ливерпуль. Результаты чемпионата Англии - видео

Сегодня, 00:43
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EPA

Несмотря на ничью, Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ

Состоялись заключительные четыре матча 24 тура английской Премьер-лиги.

Челси сенсационно крупно проиграл на выезде Борнмуту. После нулевого первого тайма во второй половине встречи лондонский клуб пропустил аж четыре гола, не забив в ответ ни одного. Это поражение стало для Челси вторым подряд в чемпионате Англии.

Потерял очки и лидер чемпионата - Ливерпуль. Мерсисайдцы благодаря голу Мане первыми открыли счет, но в конце первого тайма Магуайр сравнял счет и в итоге принес своей команде ничью.

Близким к потере очков был еще один английский гранд - Тоттенхэм. Лондонцы проигрывали 0:1 до 80-й минуты, когда южнокореец Сон сравнял счет, а на 87-й минуте Льоренте принес "шпорам" три очка.

Борнмут - Челси - 4:0

Голы: Кинг, 37, 74, Брукс, 63, Дэниелс, 90+5

Обзор матча

Ливерпуль - Лестер - 1:1
Голы: Мане, 3 - Магуайр, 45+2

Обзор матча

Тоттенхэм - Уотфорд - 2:1
Голы: Сон Хин-Мин, 80, Льоренте, 87 - Каткарт, 38

Саутгемптон - Кристал Пэлас - 1:1
Голы: Уорд-Проуз, 77 - Заа, 41
Удален: Заа, 89 (Кристал Пэлас)

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Накануне Манчестер Сити сенсационно проиграл Ньюксалу (1:2), а Бернли прервал 8-матчевую победную серию Манчестер Юнайтед (2:2).

НВ

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