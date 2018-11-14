Челси попал под угрозу трансферного бана - СМИ

Челси может быть наказан трансферным баном на четыре трансферных окна, сообщает L’Equipe со ссылкой на Football Leaks, известного своими расследованиями.

По информации источника, Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может наказать лондонский клуб за нарушение правил при переходе молодых игроков.

Расследование ведется по 19-ти трансферам Челси, 14 из которых были переходами несовершеннолетних футболистов. Известно, что в этом числе есть переход Бертрана Траоре, хотя формально в 2014 году футболист пополнил клуб уже в возрасте 18-ти лет. Фактически он появился в клубе гораздо раньше, играя за юношескую команду, когда ему было всего 16 лет. В ФИФА считают, что Челси скрыл эту информацию.

Ранее Football Leaks сообщал, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр-плэй.

Накануне появилась информация, что ФИФА может запретить чемпиону Франции ПСЖ подписывать новых футболистов. Это связано с тем, что в 2015 году парижский клуб подписал 12-летнего на тот момент футболиста Барселоны Кайса Руиса.