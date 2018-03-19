Челси положил глаз на вратаря сборной Украины - СМИ

Скаут Челси смотрел за игрой Лунина в одном из предыдущих матчей Зари - медиа

Челси следит за игрой голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Tribuna.com.

По информации портала, скаут английского клуба посетил один из предыдущих матчей луганской команды для просмотра действий 19-летнего вратаря.

Сообщалось, что Лунин привлек внимание различных клубов из Италии, Англии и Австрии. По данным источника, голкипером заинтересовались два неназванных клуба из середины таблицы английской Премьер-лиги, а австрийский Зальцсбург уже даже сделал конкретное предложение Заре по трансферу голкипера.

Кроме того, недавно в Италии якобы прошла встреча между украинской стороной и итальянскими скаутами одного из ведущих клубов Серии А по поводу футболиста.

СМИ писали, что вратарь не перейдет в Реал Сосьедад после того, как испанский клуб прекратил переговоры о потенциальном трансфере.

Перед этим публиковалась информация о том, что баскская сторона обсуждает с украинской перспективы трансфера голкипера, после чего сообщилось, что Заря согласилась продать Лунина в Реал Сосьедад.