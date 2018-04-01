Челси отстал от зоны Лиги Чемпионов. Результаты матчей чемпионата Англии

Сегодня, первого апреля, были сыграны остальные поединки английской Премьер-лиги.

Челси на своем поле принимал Тоттенхэм, и в случае победы шпор, практически теряли шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

Для аристократов все началось неплохо - голкипер гостей Уго Льорис ошибся на выходе, и Мората головой отправил мяч в сетку. Но в конце первого тайма Тоттехэм отыгрался - это Эриксену удался невероятный дальний удар.

Но во втором тайме Тоттенхэм не оставил шансов, забив за четыре минуты два гола. Сначала Деле Алли реализовал выход 1 на 1, а потом быстрее всех сориентировался в штрафной соперника и принес своей команде победу.

Челси — Тоттенхэм 1:3

Голы: Мората, 30 — Эриксен, 45+1, Алли, 62, 66

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес (Жиру, 82), Канте, Фабрегас, Алонсо (Эмерсон, 84) – Виллиан, Мората (Хадсон-Одои, 88), Азар

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дембеле, Дайер (Ваньяма, 81) – Ламела (Сиссоко, 88), Алли, Эриксен – Сон Хын Мин (Кейн, 74)

Арсенал на своем поле все-таки дожал Сток Сити.

Гости держали ворота на замке до 75-й минуты - и после нее посыпались, пропустив целых три гола. Сначала на 75-й минуте Обамеянг реализовал пенальти, чуть позже он оказался удачливее всех и забил второй гол после подачи с углового, а на 89-й минуте точку поставил Ляказетт.

Арсенал - Сток Сити 3:0

Голы: Обамеянг, 75 (с пенальти), 86, Ляказетт, 89 (с пенальти)

Арсенал: Оспина — Бельерин, Чеймберс, Мустафи, Монреаль — Эльнени (Джака, 76), Уилшир (Мхитарян, 76) — Озил, Рэмси, Уэлбек (Ляказетт, 61) — Обамеянг

Сток Сити: Батленд — Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди — Бауэр, Ндиайе, Аллен, Питерс — Шакири, Диуф (Бераино, 61), Собхи (Крауч, 80)

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне Ливерпуль добыл волевую победу, а Манчестер Сити осталась всего победа до чемпионства.