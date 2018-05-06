Челси обыграл Ливерпуль в битве за Лигу чемпионов. Результаты матчей чемпионата Англии

6-7 мая состоялись большинство матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Челси обязательно нужно было дома побеждать Ливерпуль, чтобы сохранить шансы на финиш в первой четверке Премьер-лиги и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Исход матча решил единственный мяч, который забил в первом тайме форвард лондонцев Оливье Жиру после навеса с фланга.
На данный момент Челси идет пятым в турнирной таблице и отстает от Ливерпуля, который располагается на третьем месте, на три очка, при этом имея игру в запасе. На четвертой позиции Тоттенхэм, который сыграл также на одну игру меньше, чем Ливерпуль.
Челси - Ливерпуль 1:0
Гол: Жиру, 32
Челси: Куртуа - Рюдигер, Кэйхилл, Аспиликуэта - Алонсо, Бакайоко, Канте, Фабрегас (Педро, 90+3), Мозес (Дзаппакоста, 89) - Азар (Виллиан, 86) - Жиру
Ливерпуль: Кариус - Робертсон (Соланке, 74), Ван Дейк, Ловрен, Клайн (Хендерсон, 59) - Милнер (Морено, 89), Вейналдум, Арнольд - Мане, Фирмино, Салах
Предупреждения: Алонсо, Мозес, Куртуа - Салах, Клайн
Результаты других матчей 37-го тура Премьер-лиги:
Сток Сити – Кристал Пэлас 1:2
Голы: Шакири, 43 — Макартур, 68, ван Анхолт, 86
Вест Бромвич – Тоттенхэм 1:0
Гол: Ливермор, 90
Борнмут – Суонси 1:0
Гол: Фрэйзер, 37
Лестер – Вест Хэм 0:2
Голы: Жоау Мариу, 34, Нобл 64
Уотфорд – Ньюкасл 2:1
Голы: Перейра, 2, Грэй, 28 — Перес, 55
Эвертон - Саутгемптон 1:1
Голы: Дэвис, 90+6 - Редмонд, 56
Манчестер Сити - Хаддерсфилд 0:0
Арсенал - Бернли 5:0
Голы: Обамеянг, 14, 75, Ляказетт, 45+3, Колашинац, 54, Ивоби, 64
Напомним, накануне Манчестер Юнайтед уступил аутсайдеру чемпионата Англии Брайтону со счетом 0:1.
После матча против Хаддерсфилда чемпионский кубок и медали за победу в Премьер-лиги получили игроки и тренеры Манчестер Сити.
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