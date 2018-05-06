Челси обыграл Ливерпуль в битве за Лигу чемпионов. Результаты матчей чемпионата Англии

6-7 мая состоялись большинство матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Челси обязательно нужно было дома побеждать Ливерпуль, чтобы сохранить шансы на финиш в первой четверке Премьер-лиги и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Исход матча решил единственный мяч, который забил в первом тайме форвард лондонцев Оливье Жиру после навеса с фланга.

На данный момент Челси идет пятым в турнирной таблице и отстает от Ливерпуля, который располагается на третьем месте, на три очка, при этом имея игру в запасе. На четвертой позиции Тоттенхэм, который сыграл также на одну игру меньше, чем Ливерпуль.

Челси - Ливерпуль 1:0

Гол: Жиру, 32

Челси: Куртуа - Рюдигер, Кэйхилл, Аспиликуэта - Алонсо, Бакайоко, Канте, Фабрегас (Педро, 90+3), Мозес (Дзаппакоста, 89) - Азар (Виллиан, 86) - Жиру

Ливерпуль: Кариус - Робертсон (Соланке, 74), Ван Дейк, Ловрен, Клайн (Хендерсон, 59) - Милнер (Морено, 89), Вейналдум, Арнольд - Мане, Фирмино, Салах

Предупреждения: Алонсо, Мозес, Куртуа - Салах, Клайн

Результаты других матчей 37-го тура Премьер-лиги:

Сток Сити – Кристал Пэлас 1:2

Голы: Шакири, 43 — Макартур, 68, ван Анхолт, 86

Вест Бромвич – Тоттенхэм 1:0

Гол: Ливермор, 90

Борнмут – Суонси 1:0

Гол: Фрэйзер, 37

Лестер – Вест Хэм 0:2

Голы: Жоау Мариу, 34, Нобл 64

Уотфорд – Ньюкасл 2:1

Голы: Перейра, 2, Грэй, 28 — Перес, 55

Эвертон - Саутгемптон 1:1

Голы: Дэвис, 90+6 - Редмонд, 56

Манчестер Сити - Хаддерсфилд 0:0

Арсенал - Бернли 5:0

Голы: Обамеянг, 14, 75, Ляказетт, 45+3, Колашинац, 54, Ивоби, 64

Напомним, накануне Манчестер Юнайтед уступил аутсайдеру чемпионата Англии Брайтону со счетом 0:1.

После матча против Хаддерсфилда чемпионский кубок и медали за победу в Премьер-лиги получили игроки и тренеры Манчестер Сити.

Турнирное положение

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