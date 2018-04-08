Челси не удержал преимущество над аутсайдером. Результаты матчей чемпионата Англии

В воскресенье, 8 апреля, состоялись два заключительных матча 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский Арсенал на своем поле в ярком матче обыграл Саутгемптон. Несмотря на пропущенный мяч в начале встречи, "Канониры" еще до перерыва вышли вперед.

За 20 минут до конца матча Чарли Остин выровнял положение, но Дани Уэлбек довольно быстро оформил дубль и принес Арсеналу итоговую победу.

Несмотря на набранные три очка, отставание Арсенала от лигочемпионской четверки все так же огромное. Бороться за попадание в главный еврокубок на следующий сезон "Канониры", скорее всего, будут в Лиге Европы, которую для достижения этой задачи нужно выигрывать.

Арсенал — Саутгемптон 3:2

Голы: Обамеянг, 29, Уэлбек, 38, 82 — Лонг, 18, Остин, 73.

Арсенал: Чех — Бельерин (Холдинг, 77), Чеймберс, Мустафи, Колашинац — Эльнени, Джака — Ивоби, Нельсон (Уилшир, 65), Уэлбек — Обамеянг (Ляказетт, 71).

Саутгемптон: Маккарти — Суареш, Стивенс, Худт, Йосида (Остин, 72), Бертранд - Ромеу, Хойбьерг — Уорд-Праус, Лонг (Симс, 80), Тадич.

Предупреждения: Бельерин, Уилшир — Худт.

Удаления: Эльнени 90+4 — Стивенс, 90+2. (Оба — неспортивное поведение).

В другом матче игрового дня Челси на своем поле поделил очки с Вест Хэмом. В первом тайме "Аристократы" вышли вперед благодаря голу Сесара Аспиликуэты. После перерыва Челси продолжал владеть преимуществом, но победу упустил - за 20 минут до конца встречи отличился Чичарито.

Отставание Челси от лидирующей четверки выросло до десяти очков, и, скорее всего, в следующем сезоне "Аристократы" останутся без Лиги чемпионов.

Челси – Вест Хэм 1:1

Голы: Аспиликуэта, 36 — Эрнандес, 73.

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер – Мозес (Педро, 78), Фабрегас, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар – Мората (Жиру, 78).

Вест Хэм: Харт – Райс, Огбонна, Крессуэлл (Эвра, 64) – Сабалета, Куйяте, Нобл, Масуаку – Жоау Мариу (Куллен, 85), Фернандес (Эрнандес, 70) – Арнаутович.

Предупреждение: Нобл.

Напомним, накануне Манчестер Сити не смог досрочно стать чемпионом Англии, проиграв на своем поле Манчестер Юнайтед.

Турнирное положение

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