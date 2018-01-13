Челси не смог победить второй матч подряд. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 13 января, состоялось семь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу

Лондонский Челси потерял очки во втором туре подряд. После ничьей с Арсеналом в прошлом матче в Премьер-лиге команда Антонио Конте на своем поле не смогла обыграть Лестер. Матч закончился со счетом 0:0, несмотря на то, что с 68-й минуты "Лисы" играли в меньшинстве.

Из-за этой потери очков Челси не смог обойти Манчестер Юнайтед и подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

Челси – Лестер 0:0

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Кэхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер – Мозес, Бакайоко, Канте, Фабрегас (Виллиан, 58), Алонсо – Азар (Педро, 58), Мората.

Лестер: Шмайхель – Амарти, Драгович, Магуайр, Чилвелл – Марез, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Олбрайтон – Оказаки (Фукс, 73), Варди (Грей, 82).

Предупреждения: Канте, Мората – Джеймс, Оказаки, Чилвелл.

Удаление: Чилвелл, 68 (вторая желтая).

Среди других матчей игрового дня отметим разгром Тоттенхэмом Эвертона, дубль в этой встрече оформил лучший бомбардир английского чемпионата Харри Кейн.

Уотфорд – Саутгемптон 2:2

Голы: Уорд-Проуз, 20, 44 – Грэй, 58, Дукуре, 90

Хаддерсфилд – Вест Хэм 1:4

Голы: Лолли, 40 – Нобл, 25, Арнаутович, 46, Лансини, 56, 61

Кристал Пэлас – Бернли 1:0

Гол: Сако, 21

Ньюкасл – Суонси 1:1

Голы: Хоселу, 68 – Айю, 60

Вест Бромвич – Брайтон 2:0

Голы: Эванс, 4, Доусон, 55

Тоттенхэм – Эвертон 4:0

Голы: Сон, 26, Кейн, 47, 59, Эриксен, 81

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, накануне английский Манчестер Сити предложил 50 миллионов евро за полузащитника Шахтера Фреда, но "Горняки" ответили отказом.

НВ