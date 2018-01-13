Челси не смог победить второй матч подряд. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 13 января, состоялось семь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу
Лондонский Челси потерял очки во втором туре подряд. После ничьей с Арсеналом в прошлом матче в Премьер-лиге команда Антонио Конте на своем поле не смогла обыграть Лестер. Матч закончился со счетом 0:0, несмотря на то, что с 68-й минуты "Лисы" играли в меньшинстве.
Из-за этой потери очков Челси не смог обойти Манчестер Юнайтед и подняться на вторую строчку в турнирной таблице.
Челси – Лестер 0:0
Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Кэхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер – Мозес, Бакайоко, Канте, Фабрегас (Виллиан, 58), Алонсо – Азар (Педро, 58), Мората.
Лестер: Шмайхель – Амарти, Драгович, Магуайр, Чилвелл – Марез, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Олбрайтон – Оказаки (Фукс, 73), Варди (Грей, 82).
Предупреждения: Канте, Мората – Джеймс, Оказаки, Чилвелл.
Удаление: Чилвелл, 68 (вторая желтая).
Среди других матчей игрового дня отметим разгром Тоттенхэмом Эвертона, дубль в этой встрече оформил лучший бомбардир английского чемпионата Харри Кейн.
Уотфорд – Саутгемптон 2:2
Голы: Уорд-Проуз, 20, 44 – Грэй, 58, Дукуре, 90
Хаддерсфилд – Вест Хэм 1:4
Голы: Лолли, 40 – Нобл, 25, Арнаутович, 46, Лансини, 56, 61
Кристал Пэлас – Бернли 1:0
Гол: Сако, 21
Ньюкасл – Суонси 1:1
Голы: Хоселу, 68 – Айю, 60
Вест Бромвич – Брайтон 2:0
Голы: Эванс, 4, Доусон, 55
Тоттенхэм – Эвертон 4:0
Голы: Сон, 26, Кейн, 47, 59, Эриксен, 81
Турнирное положение
Таблица официального сайта УЕФА
Напомним, накануне английский Манчестер Сити предложил 50 миллионов евро за полузащитника Шахтера Фреда, но "Горняки" ответили отказом.
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