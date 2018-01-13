Челси не смог победить второй матч подряд. Результаты матчей чемпионата Англии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Челси и Лестер разошлись миром

Челси и Лестер разошлись миром

В субботу, 13 января, состоялось семь матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу

Лондонский Челси потерял очки во втором туре подряд. После ничьей с Арсеналом в прошлом матче в Премьер-лиге команда Антонио Конте на своем поле не смогла обыграть Лестер. Матч закончился со счетом 0:0, несмотря на то, что с 68-й минуты "Лисы" играли в меньшинстве.

Из-за этой потери очков Челси не смог обойти Манчестер Юнайтед и подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

Челси – Лестер 0:0

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Кэхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер – Мозес, Бакайоко, Канте, Фабрегас (Виллиан, 58), Алонсо – Азар (Педро, 58), Мората.

Лестер: Шмайхель – Амарти, Драгович, Магуайр, Чилвелл – Марез, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Олбрайтон – Оказаки (Фукс, 73), Варди (Грей, 82).

Предупреждения: Канте, Мората – Джеймс, Оказаки, Чилвелл.

Удаление: Чилвелл, 68 (вторая желтая).

Среди других матчей игрового дня отметим разгром Тоттенхэмом Эвертона, дубль в этой встрече оформил лучший бомбардир английского чемпионата Харри Кейн.

Уотфорд – Саутгемптон 2:2
Голы: Уорд-Проуз, 20, 44 – Грэй, 58, Дукуре, 90

Хаддерсфилд – Вест Хэм 1:4
Голы: Лолли, 40 – Нобл, 25, Арнаутович, 46, Лансини, 56, 61

Кристал Пэлас – Бернли 1:0
Гол: Сако, 21

Ньюкасл – Суонси 1:1
Голы: Хоселу, 68 – Айю, 60

Вест Бромвич – Брайтон 2:0
Голы: Эванс, 4, Доусон, 55

Тоттенхэм – Эвертон 4:0
Голы: Сон, 26, Кейн, 47, 59, Эриксен, 81

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, накануне английский Манчестер Сити предложил 50 миллионов евро за полузащитника Шахтера Фреда, но "Горняки" ответили отказом.

НВ

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове